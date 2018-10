Marcelino: "Tenemos que enfocar el partido contra el Leganés como una final"

Después de casi dos semanas sin fútbol de Primera División, el Valencia CF retoma la competición este sábado 20 de octubre en Mestalla frente al CD Leganés. Su entrenador, Marcelino García Toral asume que el equipo debe afrontar el partido "como una final", a pesar de la baja de un futbolista como Gonçalo Guedes.

El portugués, según lo apuntado por el técnico, tendrá "difícil" también jugar el martes en la Champions frente al Young Boys suizo. Marcelino, además, avisa que las rotaciones proseguirán para el próximo periodo en el que el Valencia deberá jugar siete partidos en tres semanas. Geoffrey Kondogbia apenas ha entrenado con los compañero tras estar con la selección de la República Centroafricana y se perfila como uno de los cambios en el once que el míster asturiano realizará en relación al partido del 7 de octubre ante el Bacrelona.



Rueda de prensa íntegra:

¿Qué valoración hace de que al Valencia CF le haya tocado en suerte el Ebro en la Copa y sobre el hecho de que se juega la ida en la Romareda?

Creo que es buen rival y desplazamiento corto. Si además es como dices, el escenario es histórico, bien conocido para mí. La temporada pasada ya estuvimos allí para jugar frente al Zaragoza, es una posibilidad. En un contexto general el Ebro era una de las que más nos gustaban, preferíamos esto a tener que jugar en un campo sintético, por ejemplo

¿Cuál es el estado con el que han regresado los jugadores internacionales?

Ayer se incorporaron los dos últimos. Kondogbia viene tras completar dos partidos y en campos complicados, posteriormente, hizo un viaje difícil. Murillo, que también se unió ayer, aterrizó con el cambio de horario por lo que surge una dificultad. Hoy veremos su estado y valoraremos. El resto se integraron en los días previos, Cheryshev lo hizo con un pequeño golpe y con el resto no tenemos problemas"

Garay y Gabriel son la pareja de centrales de los dos últimos partidos, no jugaban juntos desde la jornada 1. ¿Va a ser la pareja titular de aquí al final?

No es una pareja inamovible, pero es una buena pareja. La temporada pasada se dio la circunstancia que los dos fueron los centrales que más coincidieron en el campo. Ahora con esta competición que se ha añadido, la Champions, con la Liga y la Copa tenemos que utilizar a todos los jugadores. En tres semanas vamos a jugar siete partidos y los necesitamos a todos disponibles. Es una alegría que Santi Mina pronto esté disponible y esperamos que Gonçalo Guedes esté lo antes posible... En cuanto a los centrales, teniendo a los cuatro, alternaremos con minutos y situaciones que se presenten. Si ponemos a Garay y Gabriel cada tres días es muy posible que caigan y provoquemos una lesión, bajen rendimientos o ambas cosas. Tenemos una plantilla amplia y en la que confiamos"

¿El partido contra el Leganés es una final o es una exageración mediática?

Una final no es, es obvio, las finales se juegan a partir de mayo, pero nosotros tenemos que enfocar el partido como una final. El matiz es diferente, pero es obvio que necesitamos ganar, llevamos cuatro empates en nuestro campo. Hicimos dos muy buenos partidos contra el Atlético y el Barça, pero no ganamos ningún partido de los cuatro. Ahora se presenta el Leganés, tenemos que ganar y confiar en ofrecer una victoria a la afición y confirmar las mejoras progresivas a nivel de rendimiento que ha mostrado el equipo"

¿Le preocupa como pueda estar el césped a causa de la gota fría en València?

Nos coincide con una resiembra cercana, que era mejor hacerla cuando se efectuó, pero a nivel de drenaje, salvo que a la hora del partido llueva de forma torrencial, no tenemos la más mínima duda de que el campo presentará unas condiciones ideales para la práctica del fútbol. Si se produce esa lluvia torrencial, se esperaría un poca a que arrecie, tenemos la absoluta seguridad de que el partido no corre peligro, desde ese punto de vista, ni de ningún otro espero (bromea)".

Por lo que dijo sobre los centrales, parece que a Vezo lo cuenta como lateral derecho. Piccini estuvo con Italia, pero jugó poco y llegó pronto, ¿es un caso diferente a los que comentó de Murillo y Kondogbia?

"Sí, no es lo mismo. Kondogbia y Murillo no entrenaron en toda la semana. Ayer modificamos lo que estaba previsto inicialmente, pero tampoco lo iban a hacer a un ritmo normal. Y Piccini sí lo ha hecho toda la semana con normalidad... Piccini, Cheryshev... el martes ya se entrenaron con el equipo con normalidad"

¿Ya está eliminada la ansiedad de la que hablaba al principio de curso o puede volver si no se gana al Leganés?

Las dudas siempre surgen cuando no se gana, y pueden acrecentarse, lo mereces si no lo haces. Cada partido es una historia diferente y lo anterior no debe condicionarnos si queremos ser un equipo poderoso, fuerte y competitivo. Debemos ir a ganar con independencia del rival o de lo que haya ocurrido en el anterior partido. De ocho partidos solo ganamos uno, da igual cuándo y contra quién y ahora hay que ganar este, concentrar toda la atención solo en lo inmediato, es la mejor forma de progresar. Nuestra idea es sumar tres puntos, que los necesitamos y a la vez ofrecer la primera victoria en Mestalla a nuestra afición"

El martes les espera un césped artificial, ¿ha pensado en la forma de contrarrestarlo?

Solo quiero hablar de lo inmediato, estamos a 24 horas del Leganés y es lo que centra nuestra atención. Esperamos afrontar la Champions desde una victoria, y saldremos este sábado a intentarlo para conseguirlo"

¿Cómo ve el Leganés de Pellegrino?

Ha tenido muchos cambios, más de una docena y soy preciso cuando lo digo. El Leganés necesitó un periodo de adaptación y en los tres últimos partidos ha competido a gran nivel, eso nos debe de dar una información de la peligrosidad de este equipo; además, es el que mejores números tiene físicamente. Tienen juego directo, repliegan bien, centran rápido al área, aprovechan el poder físico de su delantero y la velocidad de quienes le acompañan por fuera y por dentro, el Leganés nos va a exigir y no va a ser fácil. No podemos pensar porque se llame Leganés que será sencillo. Los números de sus últimos partidos son de equipo de la parte alta, es un bloque organizado y difícil, pero hay que buscar nuestro máximo nivel para estar más cerca de la victoria"

¿Cómo está Guedes, llegará al partido en Berna?

Para el martes es difícil, pero no está descartado, evoluciona progresivamente, pero no muy rápido. Como es un proceso en el que cuando se vaya el dolor se producirá la recuperación, no sabemos si será más rápido o más prolongado el tiempo de baja"

Es el Día Mundial del Mundial Contra el Cáncer de Mama, ¿qué mensaje lanzaría?

Todos en la vida pedimos salud, a veces, lo hacemos con la boca pequeña, pero los que sufren procesos tan delicados saben lo importante que es la salud. Tienen todo mi apoyo, conozco procesos muy cercanos, por desgracia, sé lo difícil que se pasa, personas jóvenes... si les muestro mi apoyo a ellas, también a las personas que están en la lejanía. Nos mostramos partidarios de colaborar y dar nuestro apoyo en ese proceso"