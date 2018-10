"No debemos poner excusas, sino empezar a ganar"

José Luis Gayà, artífice del empate agradece el ánimo de Mestalla, y es autocrítica con el juego ofensivo de todo el equipo. Esta es la rueda de prensa íntegra de José Gayà al acabar el Valencia-Leganés:

Las carencias en el juego ofensivo son evidentes: ocasiones y goles.

"Al equipo le falta gol, en defensa estamos todos muy bien, nos crean pocas ocasiones, pero nos ha faltado generar más. Lo intentamos por fuera y alguna tuvimos para ganar. Aunque por fuera fuimos previsibles, tuvimos la ocasión de Kevin (Gameiro) para darle la vueltaal partido, con el empuje final del público reaccionamos bien y ocasiones de ganar hubo, pero no tenemos que excusarnos, si no que hay que seguir trabajando. Estamos tristes"

¿Preocupa la falta de resultados?

"Sabemos la realidad de las cosas, llevamos pocos puntos. Debemos seguir mirando hacia delante, el equipo trabajará para mejorar ciertas cosas que nos faltan: generar más en el juego ofensivo, y no es cuestión de los delanteros, atacamos y defendemos todos. No se debe culpar a nadie, todos somos culpables de que no se genere muchísimo, el equipo lo deja todo en cada partido y en ningún partido ha sido superado. El equipo ha competido siempre, hoy teníamos que ganar y no lo hemos hecho"

Como dijo Marcelino, ¿era una final este partido?

"Nosotros afrontamos el partido como una final, sabíamos que había que ganar. Ningún resultado es fácil, cualquier equipo le complica la vida a otro, queríamos adelantarnos en la primera parte para hacerlo más fácil, no pudo ser y llegamos al descanso. Sabíamos que tendríamos ocasiones, pero no contábamos con el penalti, hasta ese momento el Leganés no nos generó nada, defensivamente controlamos y en ataque nos ha falta frescura"

¿Hasta cuándo se puede aguantar esta situación sin que la ansiedad supere al equipo?

"Necesitábamos ganar, se demuestra que cada partido se complica con cualquier rival, no debemos poner excusas ni mucho menos, hay que dejarse el alma y tenemos que empezar a ganar ya porque los rivales se van a ir hacia arriba, a escapar"

Después del partido se escucharon los primeros pitos

"La gente con 0-1 se ha volcado. Desde dentro no he escuchado pitos, escuché ánimos para dar la vuelta, gracias a ellos casi le damos vuelta. Entiendo que se pongan nerviosos, no es fácil la situación, pero seguro que va a cambiar con muchísimo trabajo, debemos seguir trabajando y mejorando, quedarnos con lo positivo y mejorar, trabajar sobre lo negativo. Los resultados van a llegar"

Young Boys, oportunidad de levantarse de nuevo

"Ahora tenemos partidos muy seguidos y cuando las cosas no salen lo que uno quiere es jugar para darle la vuelta. El martes vamos a darlo todo para conseguir la victoria. No será un campo fácil, pero si hacemos un gran partido tendremos opciones de ganar. Una victoria allí nos dará más confianza"