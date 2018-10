Piccini explica el motivo que le llevó a dejar las RRSS

Cristiano Piccini sabe que no ha empezado bien, pero no vive en otro planeta. Es consciente de lo que ha hecho mal y bien, puede y debe mejor. Esa es su mentalidad. Protagonista durante los últimos días por su estreno con la selección italiana, el lateral derecho ha vuelto reforzado a València, donde ha hablado para distintos medios. Piccini ha reconocido que el salto desde el Sporting al Valencia es grande y que el fútbol portugués tiene un nivel inferior al español. En la previa del duelo ante el Leganés, el toscano fue protagonista en beIN SPORTS, donde aseguró que ha dejado las redes sociales para tomar distancia de las críticas. «Yo he dejado las redes sociales y te explicó el motivo: no quiero estar condicionado por estas personas , personas que al final puede tener una valoración de mi o de mi persona cuando no me conocen, no sabe por lo qué paso, porque también tengo vida privada y también puedo tener problemas. Lo que importa es mi familia, mi entrenador y mis compañeros. Nada más».

Piccini descartó problemas de ánimo o de ansiedad, aunque confirmó que el partido del Cornellà-El Prat le pasó factura en su confianza y en su fútbol. «Cometí un error ante el Espanyol que nos costó un gol y después, claro, la verdad es que me vine un poco abajo, también recibí muchas críticas, que asumo como parte del juego», explicó para beIN SPORTS. Ha dejado las redes sociales para poner todos los sentidos en lo importante. Como todo el equipo tiene ganas de ganar: «Ansiedad no creo que sea la palabra, no creo que sea la palabra justa... creo que son ganas, ganas de empezar a ganar en casa, ganas de puntuar porque el equipo está haciendo buenos partidos y sólo nos falta ese pelín para empezar a ganar».