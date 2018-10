"Sin resultados, la inseguridad puede aumentar"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, lamentó la pérdida de dos nuevos puntos en la competición de Liga. El entrenador afirma que su equipo fue dominador, pero le faltó "transformar" un dominio "total" en "ocasiones y goles". Esta es la rueda de prensa íntegra del técnico valencianista tras el empate a un gol entre Valencia y Leganés:



-¿Cree que el Valencia hizo un gran partido?

"El dominio durante el partido fue total. El Leganés no tuvo ninguna ocasión de gol, a excepción de dos tiros de fuera del área y el penalti. Después tuvimos diez minutos groguis y volvimos para dominar. Dominamos el partido, pero ese dominio lo transformamos en pocas ocasiones de gol, porque nos cuesta dar el último pase, no ganamos los duelos y nuestros delanteros no están afortunados. Tuvimos dos ocasiones al final, pero no las transformamos. Creo que sólo diez minutos después del gol fuimos dominadores del equipo. No somos capaces de transformar el juego en ocasiones y goles"

-¿Por qué el equipo es tan plano en ataque?

Intentamos transmitir la libertad para el juego, en el movimiento y en la acción individual. Nos enfrentamos a un equipo replegado. Es obvio que tenemos que ganar duelos... Hasta el penalti, que llegó tras un saque de banda, el partido era de nuestro dominio. Las estadísticas están ahí. Nuestros delanteros llevan tres goles y ninguna asistencia. Tenemos que seguir insistiendo para que ese dominio se transforme en más ocasiones. En nueve partidos hemos marcado siete goles. Es un número que no se ajusta a lo que esperábamos.

-¿Está tranquilo con este inicio y resultados?

"Yo analizo los partidos en el juego y vuelvo a verlo. Nosotros no podemos decir que somos un equipo inestable, que no va a ganar, que le hacen muchas ocasiones. El equipo trabaja fenomenal pero no somos capaces de transformar eso en gol. Debemos acertar en el último pase, ganar duelos a los defensas. Para ganar un partido tenemos que plasmarlo en ocasiones y en goles, y no solo en dominio. Sin hacer el rival ninguna ocasión se ha puesto por delante en el marcador. Hemos tenido tres remates en el área pequeña, debíamos haber tenido 15. Eso es así, debemos saber que para ganar un partido aparte de dominio hay que hacer ocasiones y goles, crear más asociaciones y ganar más duelos. Ser mejores en las finalizaciones, no las estamos metiendo, en un partido nos dio para ganar, pero en otros nos hemos quedado a cero. No hemos podido ganar y sin que el rival hiciese una sola acción de peligro en ataque, eso es trabajo del equipo...

-El inicio es muy pobre. ¿No sería normal que capitán y entrenador elevaran la exigencia en su discurso?

"No podemos obviar la realidad, llevamos muy pocos puntos, eso es real. Estamos con muy pocos goles a favor. En cuanto a la exigencia, no escucharéis ni escuchasteis que me conforme con esta situación. Tenemos el objetivo de estar arriba y material humano y profesional para conseguirlo, por eso ahí dentro nos exigimos estar arriba. Esa exigencia, obligación, se transforma en ansiedad, sobre todo, en ese momento del partido después del penalti en el que perdimos en el orden y el criterio. Nos pudo costar la derrota. Debemos exigirnos ganar más partidos. No seré yo el que diga que tenemos un buen juego, tenemos que exigirnos más, pero nunca me había pasado esto, siete empates en nueve partidos. Cometemos errores para que nos metan gol y no propiciamos o no acertamos para meter un gol más que el rival, que es lo que te da tres puntos. La exigencia nuestra, de los jugadores y el cuerpo técnico dentro está. Hay que ganar y estar arriba porque tenemos potencial suficiente para estar en la parte alta de la tabla"

-¿Cómo valora los pitos del final del partido?

"Valoro dos cosas, el comportamiento que tuvo la afición durante los 90 minutos, buenísimo hacia el equipo. Y está en su derecho de exteriorizar un sentimiento al final del partido... tenemos que ganar. Nos gustaría demostrar que el equipo va. Si no silban en el desarrollo del partido es porque ven que los jugadores quieren, van a la portería rival, les hacen poco peligro, pero si no ganas los aficionados exteriorizan un sentimiento que hay que respetar. Además, le doy gracias al público por su comportamiento durante 90 minutos, intentaremos ganar el próximo partido para que no nos silben al final"

-Al equipo parece que le han cogido la matrícula, ¿cree que habría que cambiar algo, quizá, algún matiz del juego?

"No creo en eso, ni en que nos tengan cogida la medida. Cuando no dominas, cuando estás a merced del rival, cuando no llegas allí sí hay que cambiar. Nosotros debemos materializar y hacer ocasiones. Las ocasiones se hacen por juego colectivo o ganando duelos en acciones individuales. Si un delantero gana una acción a un defensa rival hacemos una ocasión. Hoy creamos algunos, pero debemos exigirnos hacer más. Si el funcionamiento no fuera el correcto en los 90 minutos, deberíamos preguntarnos por qué no lo tenemos. Llevamos siete empates, perdimos uno de liga, no es que no ganemos porque no lleguemos, en el primer tiempo y en el segundo siempre estuvimos jugando en campo contrario. En esa faceta del juego tendremos que hacerlo mejor, ser más rápidos en las combinaciones, ganar más duelos, etc.

-¿Cómo está Cheryshev?

"Chery tenía un golpe que recibió con Rusia, ha estado la semana entrenándose y no. En un entrenamiento se la cargó la zona y las pruebas previas para competir hoy decían que no era nada importante, por eso creemos que será un problema corto"

¿Y en el vestuario, cómo se sienten?

-Tristes, todos mirando el suelo. Lo ponen todo para ganar y ven que hay un empate, un empate y otro y que suman muy pocos puntos. La tristeza es grande, la inseguridad puede aumentar porque los resultados favorables, el ganar, te da frescura y alegría. Tenemos que ganar y se perseverantes, esforzarnos más, ser más constantes en el esfuerzo y el juego, transformar todo eso en victorias