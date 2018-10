Gayà está al límite, ¿descansará ante el Young Boys?

En un partido muy duro por el fondo y por la forma la personalidad con la que compitió José Luis Gayà es una de las pocas buenas noticias que puede celebrar el valencianismo del empate del Valencia CF frente al Leganés en Mestallla. El lateral de Pedreguer emerge como una referencia sólida y como el futbolista más continuo de la plantilla en términos de rendimiento y, en un contexto muy exigente, respondió con un rendimiento muy alto, asumiendo el impacto que se le supone a jugadores como Rodrigo, Parejo o Carlos Soler.

Y es que además de sellar el flanco izquierdo de la zaga esta vez también fue decisivo en ataque. Gayà hizo de Gameiro y de Batshuayi ante el Leganés con un disparo con el alma. Evocó su etapa como delantero en las categorías inferiores para anotar su quinto gol como valencianista, un empate que no hace justicia a una tarde en la que se vació por completo en sus esfuerzos. El lateral no se ha ejercitado este domingo con el resto de sus compañeros y es duda para el partido de Champions de este martes en Suiza.

No se dejó nada. Dio todo lo que tenía y más para evitar la derrota y al finalizar el encuentro quedó tendido sobre el césped. Se resolvía entre la frustración por no ganar y el cansancio. Estaba rendido. No podía más. Le costaba hasta caminar y se llevaba la mano al abductor de la pierna derecha entre ostensibles gestos de dolor. Fue el último de los 22 que llegó al túnel de vestuarios. El valencianista no está lesionado pero acabó al límite. Es una cuestión sintomática, fundamentada en el hecho de que a estas alturas de la temporada acumula 12 partidos –10 con el Valencia CF y 2 con España– en los que ha disputado prácticamente todos los minutos y solo ha descansado contra la Real. No es la primera vez que acaba al límite. El '14' convive con la fatiga muscular –sobrecargas– desde el partido en Old Trafford ante el Manchester United, aunque eso no le está impidiendo mostrar su mejor versión.

Su consistencia física y su implicación son más que evidentes. Tanto es así que exactamente diez minutos antes de quedar tendido sobre el césped sacó fuerzas de donde no había para armar el disparo y arreglar el desaguisado. Pura entrega, puro pundonor. Marcelino está demostrando su plena confianza en el futbolista pero en el cuerpo técnico son conscientes de que deben comenzar a dosificar adecudamente sus esfuerzos para que pueda mantener su rendimiento sin riesgo de lesiones y resistir a la dureza del calendario porque es un jugador fundamental. A mediados de la semana, de hecho, los técnicos se plantearon la posibilidad de que jugara Lato de titular contra el Leganés y que fuera Gayà quien saliera en el once titular ante el Young Boys en Champions, si bien fue descartada en última instancia. El de Pedreguer saldría en el once ante el Leganés, donde el Valencia CF llegaba lleno de urgencias por confirmar su mejoría tras los partidos ante el United y el Barça.



A 72 horas del Young Boys

Este domingo, sin apenas tiempo para descansar, el equipo viaja ya rumbo a Suiza para jugar el partido del martes ante el Young Boys. El margen es mínimo para que el '14' recupere su plenitud física y lo más probable, a la espera de ver cómo evoluciona durante las próximas horas, es que sea Lato quien sea protagonista en el tercer partido de la fase de grupos de la Champions. A Gayà se le espera en plenas condiciones para el encuentro en San Mamés del próximo fin de semana.