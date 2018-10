Las rotaciones que prepara Marcelino

Ezequiel Garay no se subirá este lunes al avión que trasladará al Valencia CF hasta tierras suizas. El central argentino se quedó fuera de la convocatoria para el tercer encuentro de la fase de grupos de la Champions contra el Young Boys en Berna pese a que, a priori, no presenta ningún problema físico. Después de jugar los 90 minutos –más el añadido– contra el CD Leganés en Mestalla, el futbolista completó el entrenamiento de ayer en las instalaciones de Paterna pero Marcelino decidió dejarlo fuera de la lista. Su ausencia puede resultar llamativa. Y más, después de cometer un error que fue decisivo. El argentino falló en un córner, se comió la anticipación de un jugador pepinero y lo chutó, literalmente, cometiendo penalti. Pese a ello la confianza de Marcelino se mantiene intacta en Garay. Es, a ojos del cuerpo técnico, el mejor de los cinco centrales que hay en la plantilla y su presencia se antoja crucial en el partido del próximo sábado ante el Athletic en San Mamés. La prioridad para el Valencia CF no es otra que LaLiga.

Esa es una realidad que ha reiterado Marcelino y también Mateu Alemany en sus últimas comparecencias ante los medios de comunicación. Sobre ella se edifica el presente y el futuro del proyecto del Valencia CF y Garay, considerado como uno de los principales activos del equipo, debe estar en San Mamés. Por eso la rotación. Marcelino ha decidido dosificarlo después de que haya jugado por primera vez tres partidos seguidos –Manchester United, Barça y Leganés–, consciente de que no es un futbolista con el que sea conveniente correr riesgos en el apartado físico. La consigna del cuerpo técnico es clara: no sobrecargarlo de minutos y que esté fresco ante el Athletic Club. Garay, por lo tanto, trabajará a otro ritmo en la Ciudad Deportiva de Paterna junto con Guedes, Denis Cheryshev y Santi Mina, los futbolistas que andan tocados o en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. Marcelino, en ausencia del argentino, se lleva a Gabriel Paulista, Jeison Murillo –el colombiano fue uno de los más destacados en el entrenamiento de ayer y salvo sorpresa será titular– y Mouctar Diakhaby, además de Rúben Vezo, reconvertido al lateral derecho y que también puede oficiar como central en un momento dado.