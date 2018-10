Marcelino: "Si hubiéramos metido más goles tendríamos más puntos"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, cree que su equipo ha de mejorar en la efectividad ofensiva, en el pase final y en el remate, pero tiene toda la confianza en que sus delanteros lo harán. Dice que el nivel competitivo del equipo es bueno y que las victorias llegarán. Esta es la rueda de prensa íntegra de Marcelino antes del partido de este martes en Liga de Campeones ante el Young Boys de Suiza.

-¿Hay tiempo desde el sábado para cambiar algo con los jugadores y cambiar el bloqueo de tanto empate? ¿Cuentas de si ganando los dos partidos?

Da poco tiempo, sólo pasaron 48 horas. Como siempre hemos hecho un análisis, ahora enfocaremos este partido sabiendo al equipo que nos enfrentamos. El cambio de competición nos obliga a situarnos en la mejor competición del mundo, la Champions. Kondogbia y los demás jugadores se ganaron el privilegio de jugarla y la afrontamos con la máxima ambición y queremos disfrutar de la misma, olvidando lo del Leganés. Hay que vivir de presente y futuro, y después de este podremos hablar del siguiente partido de Liga. El equipo me transmite buenas sensaciones, la estadística no se discute, cada uno la analiza como desea. El nivel competitivo del equipo es bueno.

-¿Cómo se mentaliza al grupo con un partido en el que parece que hay más que perder que ganar?

Siempre distinguiría dos competiciones, ya jugamos contra los dos más fuertes, perdimos y empatamos, ahora jugamos fuera en un campo complicado, si están en Champions lo han merecido, además con un césped diferente al que no estamos acostumbrados, que les da una ligera ventaja. Tenemos máxima ilusión por quedar entre los dos primeros, tenemos el convencimiento de que vamos a poner argumentos para ganar, la eficacia te hace ganar o perder. Ni el resultado del Leganés ni el anterior... el partido contra el Manchester nos puede servir de motivación. Es cierto que ellos tienen mucho que ganar y poco que perder, pero pasa cuando a uno se le considera mejor. Los merecimientos más la efectividad será lo que nos lleve a la victoria.

¿Qué rival espera en esta tercera jornada de Champions?

Juega un fútbol dinámico, rápido e intenso. Utiliza la combinación mezclando con balones largos al delantero centro y combinaciones para sacar muchos centros, buen contragolpe, con la profundidad en bandas y segundo punta, también rápido, Defiende con intensidad le cuesta balances defensivos en transición pero nos van a exigir un alto nivel competitivo, vi el partido contra el United y en la primera media hora pudo ponerse por delante. Gente con un nivel físico muy poderoso.

-El técnico del Young Boys ve al Valencia favorito para ser el segundo del grupo , ¿usted también?

Yo claro, qué voy a pensar, ¿en perder? o qué... Siempre que mi equipo sale a un campo lo veo como el favorito. Sabemos de las dificultades, pero nunca debemos darnos por vencidos, vamos con máxima exigencia, sabemos que representamos a un gran club y queremos crecer con el club. Los resultados no salen, pero tienen que salir. No somos un equipo que pierde habitualmente, queremos ganar este partido y luego querremos ganar el siguiente, pero sí entendemos que ganar mañana no va a ser sencillo. Dependerá de que seamos superiores al rival en 90 minutos, intentaremos llegar al partido contra el Manchester dependiendo de nosotros. Eso es por lo que compites, después de 15 años que me costó llegar a la Champions, no voy a decir que se clasifique otro, que a mí no me gusta... Buscamos llegar con opciones al último partido de pasar entre los dos primeros del grupo"

-Se habla de la eficacia de los delanteros, ¿no cree que este tipo de declaraciones puede generar a los de arriba una presión añadida?

Nosotros intentamos plasmarles una total normalidad, creemos absolutamente en la capacidad de estos delanteros, pero todos somos conscientes de que hay un rendimiento por debajo del esperado. En un equipo hay una responsabilidad colectiva y, luego, cada línea tiene su trabajo específico, la de los delanteros es meter goles. Tratamos de buscar el estado mental favorable para que suceda y confiamos en ellos, nos toca intentar tener más ocasiones, construir juego, ser más profundos, disparar más a puerta... ya se meterán. Es evidente que no tenemos la más mínima queja de su actitud y predisposición al trabajo en lo defensivo y ofensivo.

-Físicamente, ¿cómo ve al equipo?

Bien, el partido que más corrió junto con el de la Real Sociedad. No tenemos nada que objetar. José está bien, no participó por precaución, Kondo recuperado de molestias en abductor tras los partidos internacionales, creo que no hay ningún problema más.

-¿Está el vestuario preparado para una presión en aumento? ¿Sabe ya cómo solucionará las bajas de Cheryshev y Guedes en la izquierda?

Todavía no se lo dije a los futbolistas, el otro día no hicimos pruebas. Firmamos dos futbolistas que nos iba a dar profundidad, y la dan, y de repente estamos sin los dos y hay que buscar alternativas, buscamos las mejores para ganar. Entre Carlos, Wass, Ferran y Rodrigo, saldrán dos para la zona de las bandas. Por la otra pregunta, aquí no he pronunciado ansiedad ni nada. Cuando un equipo no gana, la tensión de no ganar puede aumentar, generar dudas y cierta ansiedad, y eso lleva a la precipitación. Ofensivamente no tenemos los números que queremos, a nivel de eficacia. Si hubiéramos metido más goles, tendríamos más puntos en ambas competiciones, debemos ser perseverantes y confiamos en nuestros delanteros, sabemos que son muy buenos delanteros. Por esta época se tuvo unos números de goles muy por encima de lo habitual el pasado año, y este muy por debajo... con el tiempo debe ir a un transcurso natural, meter goles y ganar partidos supone un plus de confianza.

-¿Cómo está tras este inicio complicado del Valencia CF?

La presión es una parte de mi trabajo, ganar me mantiene en mi sitio y perder en el mismo. Intento sacar siempre conclusiones para mejorar y soluciones para el equipo. Somos ambiciosos desde el punto de vista del trabajo y la mejora constante, hace ocho o nueve años me afectaban más los diferentes momentos, ahora sé cómo es el fútbol y el estado del entrenador, cualquier situación no modifica mi ánimo ni mi forma de proceder.

-¿Habrá muchos cambios en el once frente al Young Boys?

Algunos sí va a haber, no muchos, sí varios, después del entrenamiento, alguna ligera duda la disiparemos finalmente.

-¿Cómo responsable del cuerpo técnico, también ve la gran diferencia con el pasado en la eficacia o hay más factores del juego que no son iguales que la campaña pasada?

Según estadísticas que me pasaron, en estos partidos de Liga, con respecto al promedio de la temporada pasada, tiramos más y llegamos más al área, pero tenemos 14 goles menos. Eso es eficacia. No son mis sensaciones, la sensación que tenemos todos dentro es que somos mejor equipo este año que el pasado en el cómputo general del juego, pero es obvio que no tenemos eficacia. Después de la jornada 12 del año pasado también volvimos a una normalidad después de hacer muchos goles en el comienzo de la temporada para mí esa es la gran diferencia y fijándonos en todos los parámetros del juego, creo que no hay dudas de dónde está la diferencia.