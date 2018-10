El Young Boys compite... a su nivel

"Marcelino no puede confiarse, pero su equipo es superior al Young Boys". Luis Sánchez (València, 20 de julio de 1976) dirige el departamento de metodología en el sector juvenil del FC Lugano, club de la Súper Liga suiza. Allí aterrizó en agosto, de la mano del director deportivo Teodoro Palatella y Julián Herrero, la persona de confianza en España para la entidad del cantón del Tesino, al sur del país, frontera con Italia. El técnico valenciano avisa: el Young Boys tiene futbolistas interesantes y rivaliza con autoridad en Suiza, pero sus cualidades no le alcanzan para competir en Champions, al menos, ante adversarios como Manchester United y Juventus. El equipo dominante se vuelve vulnerable cuando sale a Europa, el equipo que tritura a sus adversarios (con una media de más de tres goles por partidos), no consigue hacer la diferencia en ataque. Después de seis temporadas en la escuela del Levante UD Femenino, Luis Sánchez dio el salto atraído por "un proyecto atractivo, interesante en el apartado profesional y personal". No podía dejar escapar la oportunidad. El Lugano confió en él para crear un método y una identidad de club bien definidas, para levantar una estructura sólida. "El fútbol español es un referente", insiste.

Luis es un recién llegado, pero conoce perfecto el contexto en el que se mueve. Enfocado al fútbol base y a la formación, no pierde de vista lo que sucede en la élite. "El nivel es bastante dispar, el Young Boys está liderando con superioridad el inicio de la competición esta temporada, por delante del Zürich y Basilea, que había ganado consecutivamente las ocho últimas ediciones de la competición hasta el título de liga conquistado por los de Berna".



Pólvora... mojada, por ahora

Luis Sánchez se convierte durante un día en el analista sobre el terreno para SUPER. El equipo de Gerardo Seoane llega en un momento difícil, por los resultados y por las bajas en el centro de la defensa. "En competición liguera ha demostrado una gran superioridad con el resto de sus rivales, con un gran acierto ante la portería contraria y dominio del juego, exceptuando los partidos contra Luzern y Zürich", perfila Luis Sánchez. En los últimos dos partidos de Súper Liga ha jugado a la ruleta rusa, fallando goles y concediendo en exceso. La diferencia que conquistó tras golear al Basilea (7-1) y los problemas físicos de los defensas como Mbabu o Gregory Wüthrich se han sentido en el equilibrio. "En las últimas jornadas ha alternado los sistemas 1-4-4-2 y 1-4-3-3. En el partido de Champions contra Manchester United utilizaron un 1-4-4-2 y contra Juventus fue 1-4-1-4-1". Luis dibuja en la pizarra. La versatilidad de futbolistas como Moumi Ngamaleu (extremo o delantero) o Christian Fassnacht (extremo, interior o segundo punta) se lo permite, incluso durante los partidos. "Es un equipo que, en competición europea, a diferencia de lo que sucede en competición nacional, sufre en fase defensiva, sufre sin balón, como le ocurrió en Turín y en casa, contra el Manchester United. En ambos partidos demostró que, contra equipos de mayor nivel, es frágil", advierte. Seoane intenta que su equipo compita con personalidad, pero le ha tocado un grupo potente, con rivales de alto nivel físico, técnico y táctico. "Es sensible a las contras –repliegue– y sufre con balones a la espalda de la defensa. Lo mismo le ocurre en la fase ofensiva: en Suiza golea en casi todos sus partidos, mientras que en Europa no ha marcado ningún gol todavía", refuerza el técnico del Lugano.



Nivel físico notable

El extremo Sulejmani, el capitán Von Bergen, el lateral derecho Kevin Mbabu... El Young Boys tiene futbolistas de nivel medio, buenos jugadores. "En ataque destacan los delanteros Jean-Pierre Nsame (Camerún), Guillaume Hoarau (Francia) y Roger Assalé (Costa de Marfil), jugadores que se reparten las posiciones de ataque y tienen gran poderío físico", subraya. ¿El planteamiento contra el Valencia? Ante la Juve ya sacrificó un punta para sumar un centrocampista, pero Luis Sánchez no espera grandes revoluciones: "Seoane no variará mucho de los anteriores partidos, en fase defensiva intentará estar bien armado, buscando salir rápido a la contra. Cuando estén en posesión del balón, su juego se basa en los balones aéreos para explotar el poderío físico de sus puntas (Hoarau, Nsame, Assalé, Moumi Ngamaleu), bien con juego directo o con balones desde las bandas con internadas de sus extremos."

El Wankdorf espera con ambiente de gala. "El Valencia es conocido como el club fuerte de la ciudad, por su historia y también por el trabajo en su escuela", asegura Luis Sánchez. Pronto estará de regreso a casa, los niños del Lugano pasarán unos días (la próxima semana) jugando amistosos en las escuelas de Valencia, Levante y Villarreal.