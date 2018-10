"No encuentro una explicación lógica para jugar doce partidos y empatar nueve"

Marcelino García Toral no tiene motivos para estar contento y así lo transmitió al término del encuentro que enfrentó a los suyos con el Young Boys. Estas fueron sus palabras:

¿Con qué sensaciones se queda después de esta segunda parte? ¿Son los peores minutos de la temporada?

Hemos jugado un primer tiempo bueno, fuimos dominadores, no nos generaron ocasiones de peligro, nos adelantamos, tuvimos otra al final del primer tiempo, no lo conseguimos y luego hicimos un segundo tiempo muy flojo. Empezaron muy fuertes, nos generaron peligro, empezamos a dudar, a tener pérdidas, a perder la posición y el penalti le dio aún más alas al rival. El Young Boys mereció la victoria.

¿Le preocupa la desconfianza del equipo? ¿Cree que está pesando?

Tienes la victoria, el partido transcurre según lo previsto pero está claro que los reveses nos generan inseguridad. Intentamos modificar el dibujo para aprovechar los espacios que nos dejaban pero no estuvimos fluidos y el partido se convirtió en un correcalles, ocasiones para ellos y para nosotros que no finalizábamos. En una acción de estrategia pudieron sentenciar con un balón que fue al palo.

El equipo decimos que no pierde pero tampoco gana. ¿Empieza a ser un problema?

Claro, no pierdes pero tampoco ganas. Es la realidad. Se dan circunstancias de partidos... Somos capaces de empatar el partido cuando vamos por detrás, tres días después no somo capaces de cerrarlo y es obvio que esa es la realidad. No encuentras una explicación lógica para jugar doce partidos y empatar nueve. Lo normal no es eso. Lo que cuenta, lo que nos transmite confianza y puntos es ganar.

¿Cómo ve el objetivo de la segunda plaza del grupo?

Tenemos que ganar el próximo partido.

¿Cómo se revierte esta situación?

Ganando.

¿Cómo está el vestuario?

No feliz. Bastante triste y decepcionado.