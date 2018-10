Ferran Torres: "Hemos pegado un bajón en la segunda parte"

Ferran Torres reconoció que el equipo no mostró su mejor partido a pesar de realizar una buena primera parte. Estas fueron sus palabras tras el encuentro entre Young Boys y Valencia CF:

Otra empate y otra decepción.

La verdad es que las sensaciones no son del todo buenas, hemos hecho una gran primera parte, pero en la segunda parte hemos pegado un bajón, ellos han apretado y hemos conseguido un empate con sabor agriculce.

El gol del Young Boys afectó mucho.

Nos han metido el gol nada más empezar el partido y nos ha afectado psicológicamente y ya no hemos realizado el fútbol de la primera parte.

No hay forma de ganar partidos.

Siempre vamos a por la victoria, esta temporada no sé qué está pasando con los empates, ya son muchos partidos empatando, muchos los merecimos ganar, pero no estamos marcando, hay que trabajar, estamos en el camino.

La clasificación se complica.

Nuestro sueño pasaba por ganar hoy, pero no lo hemos conseguido, el grupo se nos complica pero nada es imposible y lucharemos hasta el final. Como equipo, estos resultados no nos afectan, lo vamos a sacar todo adelante como equipo.

