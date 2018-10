Rodrigo Moreno se mostró contrariado tras salir de Suiza con un solo punto a pesar de haberse adelantado en el marcador en la primera parte. El delantero asegura que en la mayoría de empates estuvieron "más cerca de la victoria que de la derrota". Estas fueron sus palabras tras el encuentro de la Champions League frente al Young Boys:

¿Qué pasó en la segunda parte?

En la primera parte estuvimos bien, pero salimos mal en la segunda parte, no entramos bien, le dimos la alegría que necesitaban y al final empataron, en la segunda parte no estuvimos a la altura y es una pena, nos vamos disgustados.

¿Por qué ese bajón?

Yo creo que hicimos méritos para tener un resultado más abultado en la primera parte, pero no materializamos los goles y nos fuimos con mal sabor de boca al descanso, pero no hay excusa para justificar cómo entramos en la segunda parte los diez primeros minutos sin la máxima concentración, pero a veces pasa en el fútbol, le dimos cancha al rival y ellos lo supieron aprovechar, hay que seguir trabajando, ya sé que es lo que se suele decir, pero no hay otro camino.

Otro empate.

Es raro tantos empates, es una situación que no me había pasado nunca en otro club, pero en la mayoría de empates estuvimos más cerca de la victoria que la derrota, pero la sensación del equipo desde dentro es que no está roto, que no está dejado, que no hay descontrol como en otras épocas, que no hay un rumbo claro... No estamos al nivel esperado, pero no queda otra, hay que seguir hacia adelante y no desviarnos de lo que es la unión del grupo.

Dijo Marcelino que no hay alerta. ¿Ahora la hay?

Más que alerta, hay insatisfacción por los resultados, no son los esperados, pero esto es fútbol, yo opino que a nivel defensivo hemos estado sólidos, pero en el juego ofensivo el año pasado éramos más creativos y alegres, pero estamos en un momento en el que cualquier detalle te penaliza. El partido estaba más para nuestro lado, pero la jugada del penalti nos ha penalizado mucho. Los errores nos están penalizando y esto es el fútbol, hay cosas que se trabajan pero no siempre se pueden evitar. Yo opino que tenemos que tener un juego ofensivo un poco más atrevido y alegre. Es evidente que no estamos marcando muchos goles, no llegamos a finalizar las jugadas, los centros se quedan cortos, el último pase sale largo o corto... hay que dar un poco más y mejorar esos pequeños detalles que marcan la diferencia a este nivel.