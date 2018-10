Marcelino: "Por este camino es imposible ganar"

Marcelino dio una vuelta de tuerca a su discurso tras el empate del Valencia CF ante el Young Boys. No hay excusa, argumento ni circunstancia que justifique o amortigue el efecto de no ganar en Berna ante un rival de potencial claramente inferior. Los problemas requieren soluciones y si puede ser a tiempo. Ahí, la autocrítica juega un papel fundamental. Reducirlo todo a la eficacia o el estado de inspiración eventual de los delanteros de turno, como ha venido sucediendo en anteriores capítulos, puede ser un error. Lo mismo ocurre con focalizarlo todo en un solo jugador.

El problema, a la vista está, es mucho más profundo. El equipo, cada partido que juega, deja en alguna fase los peores minutos de la temporada y en Suiza cuajó una segunda parte realmente decepcionante. Pura mediocridad. Así lo ve también Marcelino, que realizó un análisis crudo a su paso por sala de prensa. "Hemos jugado un gran primer tiempo, en el segundo falló la organización, el trabajo defensivo y ganar el duelo, el trabajo colectivo y el ataque. Viendo el segundo tiempo hay que reconocer que el rival nos superó y así, por este camino, es imposible ganar. Tenemos que reconocerlo y asumirlo. Me llama la atención el cambio tan grande que dio el equipo entre el primer tiempo y el segundo tiempo", aseveró el míster.

Con todo a favor tras el gol de Bathsuayi el Valencia CF no supo llevar el partido. Faltó carácter y faltaron recursos. Es una cuestión, básicamente, de mentalidad. Al final del encuentro, todavía en caliente, a Marcelino le costaba "encontrar una explicación": "Después del descanso no entramos bien, el rival nos generó ocasiones y eso nos generó dudas, muchas dudas. Tuvieron un inicio más intenso y con ocasiones, la necesidad de ganar nos precipitó más, nos hizo perder el orden y así te conviertes en un equipo más vulnerable. Tuvimos pocas ocasiones, es poco bagaje. El rival sí generó ocasiones y peligro para ganar el partido", relataba, para concluir que "una falta de concentración le dio más alas al rival. Intentamos modificar el sistema, con un jugador más ofensivo porque no éramos capaces de llegar, pero eso convirtió el partido en un cara o cruz. El rival nos superó y si hubiera ganado lo hubiéramos aceptado, habría sido justo".



Una dinámica "inaudita"

Preguntado por si ha llegado el momento de que los jugadores más importantes del equipo sean más responsables, Marcelino reconoció que "es evidente que cuando un equipo como el nuestro con jugadores importantes no tiene los resultados que pretendemos es porque los jugadores más importantes no alcanzan su mejor nivel" y aunque lo justificó como algo que "en gran medida es condicionado por los resultados, llevamos doce partidos, nueve empates" –algo "inaudito"– indica que es "evidente que tenemos que dar un paso al frente. Contra el Leganés teníamos el resultado adverso, logramos empatar y hoy no logramos hacerlo pese a ir por delante.Tenemos que aumentar la responsabilidad cada uno para ganar ya de una vez".

El asturiano está "preocupado", reconoce que el equipo no supo "aguantar el resultado" y que "en el segundo tiempo desaparecimos, hasta el empate estuvimos desaparecidos, el rival nos pudo ganar en contraataques y a balón parado. Por el camino del segundo tiempo", incidió, "no solamente no empataremos sino que perderemos".