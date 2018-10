La imagen más tierna de André Gomes

El Everton, equipo de la Premier League, organizó un entrenamiento especial. Los futbolistas del primer equipo tuvieron la oportunidad de ejercitarse con un grupo de aficionados del Everton con síndrome de Down. La experiencia resultó maravillosa para los futbolistas de este equipo y también para los aficionados.



Pero de todas las imágenes que se produjeron en esa bonita se sesión de entrenamiento, destaca la que protagonizó André Gomes, ex jugador del Valencia CF. En un momento de la mañana, uno de los aficionados se asustó, pero el centrocampista portugués no dudó en acudir a ayudarle hasta el punto que el joven se le abrazó, André, lo cogió en brazos y hasta llega mecer al niño para que se tranquilice. Y a fe que lo consigue, porque el joven está muy relajado en brazos de André.



El propio club de Liverpool dijo esto sobre el gesto de André: "Cuando todo se puso muy difícil André Gomes estuvo ahí para ayudar".





?? | @aftgomes ?? @EITC



When it all got a bit too much, Andre Gomes was there to help.



??https://t.co/sb33Ndgl4U pic.twitter.com/2witrZKJ7O