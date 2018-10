Ojo a la entrada de Gabriel Paulista sobre Vezo

Entrada criminal de Gabriel Paulista sobre Rúben Vezo en el entrenamiento del Valencia CF. En la tarde de este jueves han estado a punto de saltar chispas entre los dos defensas del conjunto de Marcelino y el motivo no es otro que la altísima intensidad con la que se desempeñó el brasileño en los rondos de calentamiento. Gabriel venía caliente después de que sus compañeros le contaran hasta veinte y realizó una entrada algo peligrosa a ras de césped que el portugués capeó como pudo. Por suerte no lo cazó pero ojo a las imágenes de la secuencia porque no tienen desperdicio. Vezo, tras esquivar la embestida de Paulista, le pedía explicaciones medio en broma medio en serio a su compañero. La cosa afortunadamente quedó ahí, en un lance más del juego, y los jugadores volvieron a entrenar con normalidad.

Ha sido la principal anécdota de una jornada en la que el Valencia CF ha salido a ejercitarse a los terrenos de la Ciudad Deportiva de Paterna con la presencia en el grupo de Guedes -por segunda vez- y de Santi Mina, dos jugadores que tienen muchos números para volver a la convocatoria en San Mamés después de superar sus respectivas lesiones y con la ausencia de Cheryshev, que todavía no ha vuelto al grupo tras sufrir una contusión en el soleo de la pierna izquierda durante el partido contra el Leganés en Mestalla. Marcelino tiene prácticamente a todos disponibles para el encuentro contra el Athletic.