La liberación de Gonçalo Guedes

Gonçalo Guedes se siente liberado. El portugués, pese al arranque que está llevando a cabo el equipo esta temporada, es feliz en València y siente que a su disposición tiene el contecto perfecto para crecer como jugador. Es su gran oportunidad y ahora su progresión marcará su techo pero los que están a su alrededor ponen la mano en el fuego con respecto a sus probabilidades de llegar a convertirse a medio plazo en un futbolista top en el planeta. València [la ciudad], la energía de Mestalla, un rol de estrella dentro del equipo, la dinámica ganadora que se vivió la temporada pasada, la exigencia de Marcelino y por último la Champions le convencieron para dar el paso. Plantarse ante el Paris Saint Germain para salir fue una decisión atrevida pero con el paso de los meses el '7' lo fue viendo cada vez más claro. Nada más llegar el año pasado Guedes hablaba en privado de aprovechar su oportunidad aquí para hacerse un sitio entre las estrellas del Parque de los Príncipes y lo hacía con los ojos llenos de ilusión. El extremo, sin embargo, fue cambiando de parecer y al final de la parábola acabó jugando una influencia clave para que su fichaje fuera realidad. Guedes se mojó. Su postura fue rotunda y eso no solo obligó al PSG a abrirle la puerta sino que bloqueó el interés de otros equipos, algunos de primera magnitud en la escena internacional. Sentía que debía jugar sus cartas para recalar en el Valencia CF y todavía hoy en su propio entorno llama la atención hasta dónde fue capaz de llegar porque no hay tantos jugadores que a su edad –21 años– adopten una determinación tan clara. Guedes tenía claro que no quería volver a París y la incertidumbre con respecto a su futuro acabó agobiándole más de la cuenta. Se convirtió en algo más que una distracción para el luso.

No es fácil convivir con un panorama tan incierto y en este caso se tornó en presión. El jugador hubiera deseado que su fichaje se hubiera aclarado cuanto antes, a principios de 2018 si hubiera podido ser, y según ha podido saber este periódico esa presión que metió el PSG le afectó directamente a su rendimiento durante toda la segunda vuelta de la temporada pasada. Guedes había conectado de forma especial con el Valencia CF y en su cabeza solo anidaba la idea de seguir en el club más allá del 30 de junio, la fecha límite que marcaba su contrato de cesión. El PSG, sin embargo, no daba facilidades. Los propietarios del club francés se descolgaban cuando Peter Lim creía tener un pacto de caballeros para ficharlo y durante un tiempo las relaciones entre ambos se enfriaron. Los contactos, en efecto, se reducieron. No llegaban noticias concretas al respecto de su fichaje. Todo eso lo trasladó, sin querer, a su día a día y también al terreno de juego. Fue la circunstancia que más le ha marcado desde que dio el salto a la élite.

En los últimos cinco meses de LaLiga solo marcó un gol. A su juego, pese a comandar prácticamente todas las acometidas de peligro, le faltaba precisión. Le faltaba calma y le sobraba un punto de ansiedad. Tras el partido contra el Deportivo, en la última jornada, fue uno de los últimos en abandonar el estadio. Le costaba irse. Su despedida fue como la de un día cualquiera pero tuvo una conversación con el presidente Murthy, que le aseguró que harían «todo lo posible para ficharlo». Durante el Mundial tampoco brilló y el verano se le hizo largo en París, adonde ni siquiera se llevó el coche pese a que estuvo más de un mes. Tampoco se alquiló vivienda, se alojó en un hotel. Su confianza ahora es total. Tras una pretemporada atípica y una pequeña lesión, Guedes se siente liberado y preparado para despegar con el Valencia CF.