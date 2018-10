Marcelino trabaja sin Piccini y Cheryshev

Cristiano Piccini y Denis Cheryshev no se han ejercitado con el resto de compañeros y son bajas para el partido del sábado contra el Athletic de Bilbao en San Mamés. El lateral derecho italiano no ha saltado al campo de entrenamiento por culpa del golpe en el sóleo que arrastra desde el partido contra el Young Boys.

Todo apunta a que será Rúben Vezo quien ocupe su posición. El ruso, por su parte, se recupera todavía de la contusión en el sóleo que sufrió con su selección y, días más tarde, se agravó frente al Leganés obligándole a ser sustituido al cuarto de hora. Ya fue baja el pasado martes en la Champions League.

M Gonçalo Guedes entrenó al mismo ritmo que el grupo y está recuperado de la distensión que sufrió en el abductor izquierdo en el encuentro ante el Barcelona y le impidió jugar los dos últimos partidos, pero Marcelino ha preferido no arriesgar y el portugués no viaja a Bilbao. La misma situación se ha dado con Santi Mina. El gallego ha superado su lesión de rodilla de Vila-real pero no ha entrado en la lista. Ezequiel Garay, por su parte, regresa tras su descanso en Suiza. Los malos resultados no empañan el buen ambiente del grupo. Las risas de esta mañana son la prueba de que el equipo sigue confiando en sí mismo.