Marcelino: "Estos jugadores se han ganado un crédito"

Marcelino García Toral ha explicado la ausencia de Gonçalo Guedes en la lista de convocados para el partido de este sábado en San Mamés y ha analizado la situación del equipo, asegurando que "no estamos en crisis" aunque sí que reconoce que es una "situación negativa e inesperada".

El técnico del Valencia CF confía en sus jugadores para cambiar la dinámica de resultados, empezando por el duelo de LaLiga frente al Athletic Club, un choque, que tal y como ha advertido, no será sencillo.





La rueda de prensa íntegra

¿Es su momento más difícil?

Después de venir de una temporada tan exitosa como la pasada y ver que no ganamos es obvio, pero estoy fuerte para afrontar lo que venga y convencido de que la dinámica va a cambiar, estas situaciones te ayudan a crecer.

¿Cómo está Guedes? No entra en la lista.

Gonçalo tiene aún molestias que le impiden hacer ciertos movimientos y al no estar en plenitud hemos considerado que no participe, el resto de jugadores estamos bien. Estamos con buena mentalidad para ganar en Bilbao, será un partido complicado porque ellos aprietan muchísimo pero tenemos las ganas y la intención de hacer las cosas bien para ganar.

¿Está el equipo en crisis? ¿Hay que insistir en el camino o cambiar cosas?

Es muy claro mi pensamiento, no estamos en crisis, eso es perder de forma habitual, pero no perdemos, es identificativo de crisis ser un equipo repetidamente inferior al rival, y esto no se ha producido, estamos en una situación negativa, inesperada y por ser inesperada se está convirtiendo en negativa porque es una merma metal para los jugadores. Llevo 15 meses con los jugadores con una metodología de trabajo, si esa fórmula ha sido exitosa no tenemos que dar bandazos, cualquier cambio drástico supondría que el entrenador está nervioso o ha perdido la credibilidad i no sabe transmitir. No vamos a cambiar, lo que hay que hacer es aumentar lo que estamos haciendo de forma continuada en 90 minutos y convertir eso en victoria. Esta plantilla tiene capacidad suficiente y los resultados no se ajustan a los merecimientos del equipo, ellos creen en lo que hacen.

¿El 4-4-2 es inamovible o puede cambiar como vimos en Suiza?

Dentro de la misma idea jugamos con un pivote, pero ya lo hicimos la temporada, contra el Young Boys lo hicimos para fortalecer la parcela ofensiva con tres delanteros.

¿Ve a los tres delanteros al mismo nivel? Sus cifras de goles son inesperadas

Es inesperada la cifra, tenemos que crear más ocasiones, chutar más a puerta, ganar duelos y tener más efectividad, eso se logra con trabajo y mentalidad positiva y saber que todo tiene un principio y un fin. El año pasado éramos el equipo más resolutivo y esos delanteros van a volver a meter goles por el trabajo colectivo y por sí mismos, tenemos absoluta confianza en los delanteros y en todos los jugadores porque los vemos entrenar y competir. Solo dos peros, el segundo tiempo del Espanyol y el del Young Boys, en esos dos partidos antes hubo un primer tiempo y demostramos un gran criterio colectivo.

Hay jugadores importantes que no están a su mejor nivel. ¿Es mejor mantenerlos o sentarlos?

Tenemos jugadores muy importantes y tenemos que recuperar su máximo nivel, para ellos y para el resto, este equipo tiene una falta de confianza individual que la temporada pasada no vivimos porque empezamos muy bien, es una realidad que tenemos que asumir, no ocultar, estos jugadores importantes se han ganado un crédito, se lo han ganado, han cometido meses extraordinarios, no es justo el resultado que sus merecimientos en el campo nos ofrecen y por eso nuestra confianza.

¿Cómo valora el comportamiento de la gente?

Es difícil, el otro día veía una entrevista de Iniesta y de Cristiano, en ambas entrevistas los jugadores hablaban de que tuvieron ansiedad en ciertos momentos, que no tenían confianza, y le pasa a jugadores de ese nivel así que pediría por favor, lo tengo que hacer, que la afición es soberana, pero estos jugadores ahora necesitan a su afición, todos queremos revertir la situación, los jugadores están sufriendo, sufriendo, porque no ganan y porque creen que deberían ganar. En el segundo tiempo del otro día cinco minutos malos nos desorientan, los jugadores querían ganar y nos olvidamos del juego. Yo le pido a la afición que ayude, es una plantilla comprometida, profesional, trabajadora y humilde, todos queremos revertirla, hay ciertos momentos en que esa tensión por falta de confianza no es positiva, te bloquea, y eso le pasa a grandes futbolistas, por eso les tenemos que ayudar, su entrenador y el resto, ellos se ganaron un crédito. Y después de todo esto estamos 6 puntos de la Champions y con posibilidades de pasar la fase de grupos.

¿En qué está fallando?

Cuando no ganas, la obligación de ganar te lleva a empezar el partido eufórico, si no te adelantas te llevan a la duda, en ambas primeras partes contra el Leganés y el Young Boys fuimos superiores al rival, pero luego es cruel que le Leganés se te ponga por delante sin ninguna ocasión de gol, luego cometemos un penalti en una saque de banda quizás por las ganas de ganar, el equipo reacciona, empata y genera ocasiones para ganar. El año pasado hubiéramos ganado. En el segundo partido hicimos un tiempo bueno, luego iniciamos mal el segundo. En esos cinco o diez minutos malos el rival nos supera y eso es volver a empezar. A eso añadimos el no ganar porque venían dos rivales flojos, pero cuando un equipo no gana todos los rivales son difíciles. Cuando no ganas la obligación te crea un bloqueo, estos jugadores no tienen la forma del año pasado y creo que es por una falta de confianza. No es que no quieran, es que el no ganar en un equipo como el Valencia, vivir esa situación es complicada.

¿El Valencia se enfrenta al rival o a su capacidad de respuesta?

El primer rival siempre debe ser el equipo al que nos enfrentamos, en esa situación será o seremos nosotros mismos si no somos capaces de disfrutar y sufrir del desarrollo del juego durante 90 minutos, no hay que pensar en el resultado, hay que dar razones al juego y eso es lo que nos va a llevar a ganar. Es difícil realizarlo, esta situación la asumimos, sabemos que es difícil salir, y jugamos contra un buen equipo muy poderoso en casa. Contra los grandes San Mamés aprieta mucho, y vamos allí a ganar, a poner todo para ganar, tenemos argumentos para ganar, hemos demostrado argumentos para ganar. Hemos jugado 12 partidos contra grandes rivales y eso significa 24 tiempos de 45 minutos, hay un rival que nos ha superado claramente y hemos tenido dos de 24 segundos tiempo muy por debajo de nuestro nivel.

¿Ve al vestuario tan tocado que ha tenido que salir a defenderlos o qué ha cambiado en Marcelino para verle así?

Me gusta ser siempre claro y transparente, después del partido tenemos una decepción y lo analizamos, cuando el rival te supera hay que reconocerlo, de todos los empates que hemos conseguido el del otro día tuvimos más suerte y tengo la opinión clara que fue el único que merecimos perder. En los demás merecimos más ganar que perder. En mis anteriores comparecencias siempre dije que teníamos una plantilla en la que confiábamos y en momentos puntuales analicé situaciones, yo no culpe a los delanteros, yo dije que tengo confianza en ellos. Los jugadores reconocieron que jugando como el Young Boys no ganaríamos partidos, está claro que hay que salir de esta situación entre todos. Nosotros somos los máximos responsables, pero yo no necesito ayuda, los jugadores necesitan ayuda, colaboración, ambiente favorable y Mestalla lo está teniendo, creo en estos jugadores, no se les ha olvidado jugar.

Dijo Rodrigo que el Valencia tiene que jugar más atrevido. ¿Veremos juntos a Kondogbia y Coquelin?

No tengo apreciación de lo que dijo Rodrigo, pero sí hay que ser más atrevido no es por planteamientos defensivos, es porque el equipo se tiene que soltar más, no es porque queramos defender o nos metamos atrás, no es así, Rodrigo lo dijo desde ese punto de vista, estoy seguro, es un futbolista que habla en el vestuario y comenta como todos, Veremos, intentaremos acertar con la alineación, para ser atrevido tampoco jugaremos con muchos medios defensivos, lo importante es competir y ganar.