"El equipo no está en crisis, un equipo en crisis no compite como hemos hecho hoy"

Marcelino García Toral niega rotundo que el Valencia CF se encuentre en una crisis deportiva, asegurando que todavía queda mucha Liga. Estas son sus declaraciones tras el encuentro de San Mamés frente al Athletic:

Otro empate más. El equipo ha mejorado con respecto a la primera parte pero todavía le queda mucho para ser un equipo que crea constantemente peligro y se impone a los rivales.

Buenas tardes, jugar en San Mamés es muy complicado. Y más cuando este año juegan con hombre a hombre. Es una situación nueva que se nos presenta y hay que ganar duelos para generar situaciones de peligro. Creo que merecimos ganar pero tuvimos otro palo, no sé cuantos van este año con empates en el marcador, tuvimos otras situaciones favorables que no culminamos... Hubo imprecisiones, cierto es, pero generar peligro en campo contrario es difícil. Normalmente cuando generas este tipo de situaciones son suficientes para adelantarse en el marcador pero no lo conseguimos. Tuvimos una oportunidad clarísima en el primer tiempo, otra en el segundo. El primer tiempo fue muy trabado, el Athletic puso un centro del campo muy físico, nosotros en el tramo final volvimos a generar situaciones de peligro para haber ganado pero cuando nos meten un gol marcamos uno y cuando no nos meten no tenemos la suerte de marcar para sumar tres puntos.

¿Le ha sorprendido el plantemamiento del Athletic?

No, porque no ha modificado nada en cuanto a otras jornadas. Preveíamos esta situación, con unos o con otros jugadores... Solo los entrenadores que trabajamos con nuestros futbolistas sabemos el momento de cada cuál. Venían de tres partidos en esta semana y sueles hacer más variaciones. El centro del campo que nos plantearon fue muy físico, no viene siendo habitual pero el míster es el que sabe mejor la situación y el momento de cada uno y el que decide lo más conveniente para intentar ganar, que es lo que hacemos los entrenadores. Los empates tanto para el Athletic como para nosotros son una losa. Es algo que no es habitual empatar ocho partidos en diez jornadas de LaLiga. Llevo quince años como entrenador profesional y nunca había empatado ni dos ni tres seguidos.

¿No tiene la sensación de que se está escapando la temporada con tanto empate? ¿Once puntos de treinta no es una crisis?

No creo que se esté acabando la temporada ni mucho menos, las temporadas acaban después de 38 jornadas y no después de diez y el equipo no está en crisis. Un equipo en crisis no compite como hoy.

¿Cómo ha visto la jugada del gol anulado?

Es imposible que de una opinión de ella porque no sé cómo ha sido. Creo que con asistente, un árbitro y el VAR no es lo habitual que haga un error.

¿Por qué no ha agotado los cambios?

Nosotros a nivel ofensivo teníamos, digamos, no muchas posibilidades de cambio, nos quedaba Ferran, arriba no teníamos nada y optamos por seguir así. No íbamos a hacer cambios atrás porque estábamos siendo sólidos. Y además, el hecho de faltarnos los dos jugadores más profundos por la izquierda y un delantero. Llevábamos una buena dinámica y creía que no era oportuno.