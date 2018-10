Gabriel Paulista le pone nombre al problema del Valencia CF

Al término del encuentro que disputaron Athletic y Valencia CF en San Mamés, Gabriel Paulista fue uno de los protagonistas tanto dentro como fuera del terreno de juego. Pese a que dice que el Valencia CF jugó un buen partido defensivamente, el brasileño reconoce que el equipo sufre de "ansiedad por querer ganar". Estas fueron sus palabras:

¿Qué valoración hacéis del empate de hoy?

Ha sido un buen partido defensivamente, es difícil jugar aquí. El campo estaba pesado pero buscamos la portería y salimos con la portería a cero. Es importante para nosotros. Cuando no llega la victoria y llevamos varios partidos así hay ansiedad, por mi parte, por la de los delanteros... Es difícil. Tenemos un buen equipo y estoy seguro de que esto va a cambiar y vamos a buscar la victoria.

¿El bloqueo se puede solucionar con una victoria?

Esta ansiedad de querer la victoria y que ya llevamos varios partidos sin ganar... Es complicado. En Suiza empezamos ganando, luego sufrimos un empate... Es difícil y hoy tuvimos varias ocasiones para meter gol... Es complicado. Cuando logremos una victoria seguramente encadenaremos varios partidos para salir adelante. No estamos lejos de nuestros objetivos. La Liga está un poco rara esta temporada, algunos equipos que nadie creía que estarían arriba están ahí, el Valencia CF es un club grande, con jugadores importantes.

La Liga sigue avanzando y el equipo no logra salir de la espiral de los empates.

Estamos buscando la victoria. Esta es una mala racha. No dejamos de correr, no dejamos de pelear. Es difícil pero tenemos muchos partidos para pelear e intentar ganar. Siempre estamos buscando la victoria y hoy también pero no vino. Ahora viene otra competición, tenemos que pelear y tenemos que luchar para buscar las victorias.

¿Es más bloqueo mental que de piernas?

Es ansiedad de querer ganar. No te digo un bloqueo pero estamos peleando, intentamos la victoria... Seguramente vamos a cambiar la mala racha. No estamos jugando mal, es que las cosas no salen, no llegan los goles. Vamos a buscar el martes la victoria, luego el sábado en casa con el apoyo de nuestra afición que siempre está junto con nosotros.

¿Te parece justo el empate?

No fue justo porque nosotros tuvimos más oportunidades de hacer goles y defensivamente estuvimos muy bien, Neto solo paró un partido ahora al final del partido.

¿El equipo trabaja para combatir la ansiedad?

Trabajamos todo. Ofensivo, defensivo... No es falta de trabajo. Siempre trabajamos mucho, el míster aprieta mucho, en defensa y en ataque y vamos a seguir trabajando para que lleguen las victorias.