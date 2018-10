Valencia Mestalla- Alcoyano: traducir las sensaciones en resultados

El Valencia Mestalla recibe al CD Alcoyano en el Antonio Puchades con la intención de volver a la senda del triunfo tras cargarse de moral con dos grandes partidos ante Hércules y Castellón en los que no se consumó la victoria.



El partido se presenta como un duelo muy igualado entre dos conjuntos separados únicamente por un punto en la tabla clasificatoria. Los alcoyanos llegan tras perder ante el filial del Levante en el Collao y necesitan remontar el vuelo para acercarse a la zona de arriba, la que le corresponde por historia y objetivos.



La semana de preparación ha sido un poco atípica para el Mestalla, pues varios de sus jugadores disputaron muchos minutos en el choque de UEFA Youth League.



Carlos Badal, Iñaki Pardo, Guillem Molina, Hugo Guillamón, 'Pascu', Vicente Esquerdo, Kangin Lee o Pablo Jiménez fueron de la partida en tierras suizas. A pesar de que no están acostumbrados a la competición intersemanal, todos ellos están en buenas condiciones y están disponibles si Miguel Grau decide alinearlos.



La única baja -a parte de Marc Ferris y Sito- será la del meta Cristian Rivero, cuyo lugar lo volverá a ocupar Emilio Bernad. Por otra parte, la competencia en el centro del campo es muy elevada y jugadores como Esquerdo pujan por volver al once.



El cuadro de Alcoy, por su parte, llegará mermado por las lesiones y salvo sorpresa no podrá contar con los exvalencianistas Córcoles y Eldin Hazdic, que defendieron en su día la zamarra del Valencia Mestalla.



A pesar de que es la primera vez que ambos equipos se encuentran esta temporada, el primer equipo valencianista jugó un partido amistoso en Alcoy en el que se impuso por cero goles a tres y en el que los canteranos Guillem Molina, 'Pascu', Miki, Kangin y Jordi Escobar gozaron de minutos a las órdenes de Marcelino.





Posible once del Valencia Mestalla: Emilio; Badal, Guillem, Fernando, Centelles; Miki, Uros, Pascu, Alex Blanco; Kangin y Fran Navarro





Once probable del Alcoyano: Bañuz, Barreda, Navarro, Tomás Ruso, Primi, Omgba, Alberto Rubio, De Lerma, Óscar Díaz, Lino, Vicente.