Kangin Lee se gana la Copa con el Valencia CF

Marcelino García Toral quiere llevarse a Kangin Lee este martes a Zaragoza. El entrenador del Valencia cuenta con el surcoreano para enfrentarse al Ebro en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Su debut oficial en La Romareda le está esperando. Se lo ha ganado. El técnico está muy satisfecho con el trabajo diario del canterano en los entrenamientos con el primer equipo y, sobre todo, por su alto nivel de rendimiento cada vez que baja a competir al Mestalla en Segunda B. Algo que no es fácil de llevar. Todo está listo para que 'Kan', como así le llaman en el vestuario, se estrene oficialmente con el Valencia y se convierta en el primer futbolista oriental en la historia centenaria del club. Oxígeno puro para un equipo que se asfixia a base de empates y decepciones.

Marcelino está enamorado del fútbol y la personalidad de Kangin desde que comenzó a tenerlo a sus órdenes en los últimos entrenamientos de la temporada pasada. La renovación del surcorenano hasta el 30 de junio de 2022 le abrió las puertas de la pretemporada. Kangin viajó a Suiza y convenció al técnico desde el primer día con un desparpajo y un talento natural fuera de lo normal. El canterano de 17 años dejó detalles de calidad en sus primeras apariciones contra el Lausanne, PSV Eindhoven, Leicester y Everton, pero fue en el Trofeo Taronja contra el Bayer Leverkusen cuando explotó a los ojos de todo Mestalla. Por la retina de todos pasó aquella primera aparición de Isco Alarcón en el coliseo blanquinegro. Kangin dejó un regate para el recuerdo y marcó de cabeza en el minuto 86 para el deleite de la afición. "Kangin está en el camino para ser jugador del Valencia CF. Trabaja, es maduro, inteligente... Es un paso más, me alegro mucho por él. Cada uno tenemos un destino. Ha metido un gol en su debut en Mestalla, algo por lo cual se trasladó aquí con toda la familia a vivir en un país nuevo. Desde ese día se le metió en la cabeza jugar en el Valencia y está camino de hacerlo", decía Marcelino aquella noche de agosto. El martes lo conseguirá oficialmente.

El técnico no tuvo dudas y decidió que Kangin se quedará en dinámica de primer equipo toda la temporada con el mismo rol que en su día tuvieron los Carlos Soler, Toni Lato y Ferran Torres. Es uno más. Entrena todos los días con Marcelino y acude al palco de Mestalla cuando no juega. Lo bueno de Kangin es que ha mantenido su nivel de juego en Segunda B cada fin de semana a las órdenes de Miguel Grau y eso no es nada fácil. El sábado, a pesar de la derrota, marcó un golazo desde 30 metros en la derrota contra el Alcoyano. Además, el joven futbolista ha caído de pie en el vestuario del Valencia. Se ha ganado el respeto y el cariño de los futbolistas y eso tampoco es fácil. Por si fuera poco, su contexto en el club no puede ser mejor. Mateu Alemany y Pablo Longoria apuestan fuerte por la cantera con su política de blindajes y oportunidades en el primer equipo y no hay mejor escenario para Kangin que este. Lleva tres meses esperando su oportunidad y esta ha llegado.

Kangin fue titular en el amistoso contra el Alcoyano del pasado 5 de septiembre, lleva seis partidos no oficiales, pero el del martes puede ser su debut de verdad. El escenario, La Romareda, será nuevo para él, pero no el equipo rival. El canterano ya sabe lo que es enfrentarse y ganar (2-0) al Ebro. Lo hizo en la primera jornada del grupo III de Segunda B con el Mestalla. Fue el 25 de agosto. Salió de titular como segundo delantero y forzó el 1-0 en propia puerta de Luca Ferrone.