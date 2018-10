DEP Paco Rius, el mejor amigo de los canteranos del Valencia CF

«Es increíble, si estuve hablando con él hace unos días». Esa es la frase que repetían los jugadores en la medida que iban conociendo ayer el fallecimiento de Paco Rius. El presidente de la Peña Valencianista Juan Mata no era un aficionado cualquiera, era el mejor amigo de los canteranos. Su adiós, tan triste como inesperado, es difícil de encajar y deja consternados a los Gayà, Jaume Domènech, Toni Lato, Carlos Soler, Javi Jiménez, Sivera, Ferran Torres, Rober Ibáñez, Fran Villalba, Portu, Salva Ruiz, Bernat y un largo etcétera de jugadores salidos de Paterna. También a los valencianistas que lo conocían y cómo no, sus familiares y amigos. El amor de Paco por la cantera era contagioso. Ayer, a los 57 años de edad, se marchaba de forma repentina horas después de hacer lo que más le apasionaba: ver a sus 'xiquets del Mestalleta'.. Pese a la lluvia que arreciaba en la Ciudad Deportiva ahí estaba él con su cámara tirando fotos.

«Gracias por estar siempre con nosotros, al lado de la cantera valencianista. Día muy triste», escribía Carlos Soler en las redes sociales. «Descansa en paz amigo mío, allá donde estés sé que nos seguirás alentando como siempre has hecho», publicaba Lato. «Un grande», añadía Gayà. Pedro Chirivella, por su parte, le daba «mil gracias por tu apoyo durante todos estos años» y Javi Jiménez lo definía como «un valencianista de corazón, siempre te recordaremos como un pilar de nuestro Mestalla». Son algunos de los comentarios de jugadores al conocer la noticia. En las derrotas los levantaba y en las victorias celebraba como uno más. Hasta la 2013/14 rara vez se perdía un entrenamiento del filial y ese vínculo reforzó su papel de confidente y protector de los jugadores. Siempre tenía un consejo para cada situación.

Con la bunkerización de la Ciudad Deportiva del Valencia CF tuvo que conformarse con quedarse al otro lado de la valla, donde mantenía todo tipo de tertulias con trabajadores y periodistas... Hasta la llegada del fin de semana, cuando volvía a la primera línea con su peto y su cámara, que ha retratado la irrupción de los últimos talentos de la factoría. Muchos jugadores lloran hoy su pérdida, los mismos que bromeaban con que el club debía darle cargo. «Aquí está el presidente del Mestalla», le decían. Era uno más. Paco se ganaba la confianza de todos. El VCF lo despedía con este mensaje: «El Valencia CF desea unirse al pésame del valencianismo por el fallecimiento de Paco Rius, presidente de la PV Juan Mata y conocido seguidor también del filial y la @Academia_VCF. D.E.P.». La capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio de San José de Torrent y hoy a las 16:30 tendrá lugar la misa en el tanatorio antes del entierro. DEP.