El CD Ebro no firma un empate con el Valencia CF

Jesús Navarro es el presidente del CD Ebro. Lleva 23 años en el cargo partiéndose la cara por su escudo. Ha visto al equipo en los campos de tierra de la Preferente aragonesa y nadie más que él valora lo que vivirá el club y la ciudad de Zaragoza mañana en La Romareda contra un histórico del fútbol español como el Valencia. SUPER contactó ayer con él a menos de 48 horas para el partido. Está ilusionado, pero sobre todo satisfecho porque esta eliminatoria de Copa del Rey es un gran éxito para ellos. Es la confimación de que este club 'pequeño' crece y hace las cosas como un grande.

Zaragoza y en especial el barrio de La Almozara están de fiesta. «El partido va a ser una fiesta para el club y la ciudad. Estamos muy liados preparando todo y nos hemos descentrado un poco en la liga que es lo importante de verdad, pero la ocasión lo merece», dice Jesús. El Ebro está haciendo historia y tanto sus aficionados como los del Real Zaragoza -sus socios pagan la mitad de la entrada- van a volcarse. «Habrá un gran ambiente. Esperamos meter en La Romareda entre 12.000 y 15.000 personas. A ver hasta donde podemos llegar. Para la vuelta ya hay autobues, hay que disfrutar de la experiencia».

[CD Ebro - Valencia CF, en directo]

Será una gran experiencia para la afición, pero también para los jugadores. Hoy pisarán por primera vez La Romareda para entrenar. «El equipo entrena ya el lunes en La Romareda para adaptarse. Nuestro campo es pequeño y nos está perjudicando. Jugamos mejor en campos grandes», avisa el 'presi'. En su estadio, de hecho, todavía no saben lo que es ganar esta temporada. Jesús está muy pendiente del Valencia desde que supo que sería el rival. La semana pasada tomó nota de los de Marcelino en la televisión de su casa. «Vi el partido contra el Young Boys por televisión y también he visto que quedaron 0-0 contra el Athletic. No hacen más que empatar partidos, pero son un gran equipo con jugadores de primer nivel», admite. ¿Firmaría Jesús otro empate? Su respuesta es la mejor prueba de la ilusión que genera el partido. «¿Un empate? Ahora mismo no lo firmamos», dice entre risas, aunque en el fondo sabe que sería un gran resultado y que les permitiría llegar vivos al partido de vuelta en Mestalla. Otro sueño.

Aunque lo que le quita verdaderamente el sueño es la liga. El equipo de Manolo González es colista del grupo III de Segunda B con 8 puntos de 30. El año pasado rozaron el 'play-off' de ascenso a Segunda, pero este año no arrancan. Tan solo han ganado un partido de diez - al Peralada- y el sábado empataron a cero en casa ante el Conquense. «No hemos arrancado bien la temporada y estamos un poco preocupados porque a nosotros también nos falta gol. Nos cuesta hacerlos, pero creo que saldremos adelante». Se lo merecen. Mientras tanto, a disfrutar de la Copa del Rey.