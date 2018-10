Marcelino: "Seguiremos insistiendo hasta derribar el muro"

Marcelino García Toral ha comparecido en sala de prensa este lunes en la previa del partido contra el CD Ebro de la Copa del Rey y además de analizar los problemas del equipo ha dejado claro que no va a cambiar el sistema táctico, ha desvelado que los canteranos Guillamón, Kangin, Racic y Álex Blanco pueden tener protagonismo en un equipo en el que Mina será titular y ha revelado que Parejo sufre un problema intercostal y Guedes es duda para el partido ante el Girona del próximo sábado en Mestalla.



Estas son sus declaraciones

Una primera valoración del rival

Es un equipo de Segunda B que no va muy bien clasificado aunque los últimos resultados son más satisfactorios, juegan con un sistema 5-4-1 y creo que nos favorece el hecho de que jugamos en la Romareda y no en su campo, que es de hierba artificial y muy pequeño. Vamos con la ilusión de no encajar y poner la eliminatoria favorable.

¿Cambiar el sistema es una opción o no?

Vuelvo a repetir lo que ya dije en anteriores comparecencias. Podemos hacer varios cambios pero no vamos a cambiar lo de atrás, no vamos a jugar con tres defensas ni con cinco. Mi análisis futbolístico en la mayoría de los casos es creer en un sistema. En un porcentaje muy alto los equipos pasan jugar con tres defensas cuando tu balance defensivo no es el que pretendes. Nosotros encajando siete goles en tres partidos, tres en los últimos siete, creo que no necesitamos tener más defensas para luego si no vamos ganando cambiar un defensa por un centrocampista o un delantero... Nuestro sistema defensivo es bueno y así lo dicen el número de llegadas del rival, lo que tenemos que hacer es potenciar el ataque para que lleguen más ocasiones. Vamos a insistir en aquello que nos fue muy bien. Matices de frescura, asociación, dinamismo y ser certeros nos está privando de ser mejores. En ello seguiremos insistiendo hasta derribar el muro.

El Valencia CF es el equipo que menos marca por detrás del Betis. ¿Qué solución hay que aplicar?

Es obvio que así es, lo sabemos todos. La solución no está en un detalle, no está en poner a uno u otro jugador. Es la suma de varias cosas como tener más fluidez, más frescura, tener desborde, ganar duelos y acertar. Queramos o no hemos tenido ocasiones. Numerosas en algunos partidos y en otros no. Claras en casi todos. Claras. Y palos cinco en cuatro empates. Eso son datos. Con los números que tenemos meter dos tres o cuatro goles más te suman dos puntos más en cada partido pero en el juego es obvio que tenemos que mejorar. Creo que el hecho de no meter goles nos precipita, nos quita atrevimiento, asociación, finalización, como les pasa al 80% de los equipos que se encuentren en una situación como la nuestra. Nuestra solución es insistir porque el gol va a llegar porque son buenos futbolistas, su trayectoria así lo dice. Si le pidiéramos a un jugador que no mete goles que los meta estamos en una situación complicada. Hay que insistir, transmitirles confianza, seguridad de que les va a llegar. Es lo que me corresponde a mí y me gustaría que en una situación complicada como esta la tuvieran porque son ellos los que nos van a hacer meter goles y ganar partidos. Es muy positivo ver la reacción del equipo tras 45 minutos muy malos en Berna. Fuimos a jugar un partido muy competido a Bilbao, las ocasiones más claras del partido fueron nuestras contra un equipo que aprieta, que va a muerte y con un marcaje individual. Merecimos ganar y no lo logramos. ¿qué vamos a hacer? Insistir. Recuperando a jugadores como Guedes, Cheryshev o Santi tendremos más posibilidades.

¿Está convencido de que con el juego en estático que tiene el Valencia cuando tiene la posesión va por el camino correcto y por ahí llegará el resultado?

Si ahora os dijera que no podemos mejorar estaría mintiendo y mirando para otro lado. Cuando no metes goles es la suma de muchas circunstancias y una es la creatividad y eso llega a través de atrevimiento, desborde individual, asociación colectiva y acierto, que genera confianza. Al equipo le falta confianza, es obvio. Una toma de decisión, una pausa... lo vemos ahora más que hace cuatro meses o al principio de temporada. El puro análisis del partido nos lo dice pero eso no es el sistema. Además yo en los sistemas creo relativamente. Tienes que atacar de una manera o de otra, con velocidad, con precisión, pero tienes que generar ocasiones. Si no estás muy fluido, porque es normal, estos jugadores ven que no pueden ganar un partido después del esfuerzo que hacen. El otro día tuvimos dos acciones muy claras, si aciertas en una de ellas el partido cambia. Veo partidos y el que se pone por delante tiene mucho camino recorrido y empieza a fluir. Tenemos que insistir. Creo que el juego no fluye a través de un sistema sino a través de la asociación, movimiento y acierto de los jugadores que hay en el campo.



¿Es un día para que Santi Mina y Guedes reaparezcan para engrasar la maquinaria de cara al partido contra el Girona?

Santi Mina va a ir convocado y va a jugar de principio. Guedes no está en condiciones de ir convocado, persisten unas molestias en el pubis. Está evolucionando favorablemente y puede que llegue contra el Girona pero no lo sabemos con seguridad.

¿Kangin Lee puede ser una opción?

Hay varios jugadores que no van a ir por diferentes problemas. Van a venir cuatro del filial que son Hugo Guillamón, Kangin Lee, Racic y Álex Blanco. Y luego hay otra serie de jugadores como Piccini que son baja por molestias o Parejo, que tiene un problema intercostal agudo y es baja por lesión, además de Guedes y Cheryshev que tampoco van a estar. Hay, además, ligeras molestias en otros tres jugadores y eso nos hace ser previsores y no correr riesgos. Tenemos este partido que queremos ganar pero el más importante es el próximo para nosotros.

¿Hay algún problema que le preocupe más que el resto?

¿Pero qué problemas? Es evidente que la falta de concretar ocasiones nos hace no sumar puntos, somos el segundo equipo de primera división que menos goles a favor tiene. Es claro que con estos números defensivos si tuviéramos un balances ofensivos mejores tendríamos más puntos porque empatamos ocho. Tenemos que mirar hacia delante, que los jugadores de ataque recuperen su nivel, todos tenemos que ayudarles a que lo recuperen. A base de insistir demostrarán su capacidad goleadora.

¿Qué pasó con Batshuayi en San Mamés? ¿Su cambio se debe a esa tarjeta que vio o a un tema deportivo?

Es una suma de todo pero lo que más nos llevó a tomar la decisión fue la tarjeta amarilla con la que perdió la concentración en el partido y eso podía llevarle a una entrada a destiempo y nos quedáramos con diez.

¿Parejo llega para el sábado contra el Girona?

Tiene un problema intercostal agudo, no sé qué más. No pudo entrenar hoy y me parece que le van a hacer unas pruebas.

¿Qué importancia le da a la Copa del Rey?

No descuidamos la Copa, en este partido podemos ver a los jugadores que menos compiten o incorporar a algún jugador del filial que puede tener su momento de participación. Tenemos un partido de vuelta y nuestra idea es ganar. Te mentiría si ahora mismo en esta semana y en este momento nuestra prioridad es el partido del sábado. Con ciertos jugadores no podemos asumir riesgos ahora. Es lógico y es así.

¿Qué papel pueden interpretar los canteranos? ¿Saldrán de titulares?

Es posible que alguno sí salga de titular y veremos el desarrollo del partido.

Hoy pueden destituir a Lopetegui. ¿Cuál es su opinión al respecto?

No me consta que haya sido destituido, tiene mi absoluto apoyo. Siempre que un compañero pasa por situaciones de dificultad es unan puñeta para todos. Dependemos de los resultados, ojalá pueda seguir en su cargo y demostrar su capacidad. En resultados adversos siempre rompe por el lugar más flojo aunque todos seamos conscientes de que los problemas nunca tienen un único responsable.