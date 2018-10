Mina aprieta el ataque

Santi Mina está preparado para entrar en acción. El delantero está en plenas condiciones físicas después de casi 40 días parado y ansioso por volver a ayudar al equipo. Para ello solo falta que Marcelino le de luz verde para volver al terreno de juego, algo que inicialmente estaba previsto para el sábado pasado en San Mamés, si bien el técnico finalmente consideró que lo mejor era "reservarlo" para la batalla del Ebro de este martes en la Copa del Rey, depositando así todas sus fichas en Rodrigo, Batshuayi y Gameiro. Dejarlo en casa fue una decisión más técnica que física y, por lo tanto, un tanto sorprendente en vista del panorama. Aunque probablemente por condiciones el gallego no parta como la opción número uno entre los cuatro delanteros a su favor ponderan una serie de factores que obligan a tenerlo en cuenta.

El listón está muy bajo y dejárselo en València es un lujo que Marcelino no debería permitirse. Limpio mentalmente –no ha participado en los últimos 7 partidos que han acelerado la espiral negativa del equipo– y decidido a reivindicar su espacio, el gallego aporta una dosis de intensidad que puede alimentar una transición demasiado lenta y, además, un plus de mecánica. El '22' tiene memorizados los movimientos del equipo y es el único que tiene química con Rodrigo, un jugador a recuperar y que hasta la fecha no empasta con Gameiro ni Batshuayi. En un sistema que se alimenta de parejas y sociedades su contribución podría ser clave. Y es que, a la vista está, no es tanto un problema de eficacia como de movimientos. Este Valencia CF no fluye, no llega.

Mina trabaja por y para el equipo y aunque no es San Mamés, el encuentro ante el Ebro –equipo de cola en Segunda B– se antoja como una reválida casi personal para él. No importa la dimensión del rival, para el atacante no hay pachangas. Entiende que para conquistar la confianza de Marcelino el primer paso es la Copa, torneo donde el curso pasado anotó tres de los 15 goles que firmó en un año en el que, como sucede ahora, tuvo que sobreponerse a todo tipo de elementos. La situación del equipo es grave; no permite ni un ápice de relajación, pero por si no fuera ya de por sí lo suficientemente agobiante para los jugadores que no están dando la talla, la vuelta del '22' va a apretar la delantera y si el gallego arranca su irrupción va a pesar sobre el resto de los atacantes, que podrían comenzar a perder protagonismo.

La vuelta de Santi les mete presión, es la ley de los resultados. Marcelino y el equipo se encuentran enjaulados ahora en un contexto de necesidad y el frente de ataque, en bloque, está muy por debajo de los números en los que debería estar: Rodrigo lleva un gol, Batshuayi dos y Gameiro uno, siendo la producción total del equipo ocho tantos entre todas las competiciones.

Las constantes vitales del equipo, en efecto, son casi siempre de encefalograma plano a la hora de atacar. Ni marca ni genera peligro. Y aunque ese es un asunto que tiene que ver con el colectivo –lo expresaba Gayà tras empatar con el Athletic: «eso no es culpa de los delanteros ni mucho menos, es culpa de todos»– los delanteros están en el foco y son los grandes señalados. El equipo exhibe un bloqueo que se alimenta de una decepción cada tres días y eso desliza jugadores en las antípodas de su mejor versión.

Rodrigo apenas apareció ante el Athletic y al descanso Marcelino sentenció a Batshuayi. El belga, en un nuevo capítulo de su show personal, pudo ser expulsado por una protesta que no gustó nada al asturiano. En su lugar entró Gameiro pero lejos de ser un revulsivo no ofreció síntomas de vida. Al Valencia CF no le alcanza para ganar y necesita soluciones.