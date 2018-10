La plantilla de Valencia Mestalla asistió en bloque a la despedida a Paco Rius

Sin ser futbolista, entrenador o trabajador del club, el fallecimiento de Paco Rius ha sacudido con fuerza los cimientos de Paterna. El presidente de la PV Juan Mata era una de las personas que hacía especial la Ciudad Deportiva. Su amor por la cantera era contagioso y jugadores como Soler, Gayà, Jaume o Lato lloran su pérdida. No son los únicos. En todos los puntos del planeta donde hay un jugador salido de la Academia su marcha ha sido un revés. El domingo se fue el mejor amigo de los canteranos de forma repentina.

En su último adiós sus familiares, todavía consternados por su inesperada marcha, pudieron comprobar la dimensión de Paco. El cariño de todo el mundo no se lo devolverá pero les ayudará a recordarlo tal como era. No era un valencianista cualquiera y ayer, en un momento dado, tuvieron que pedir que no llevaran más flores. Al tanatorio llegaron coronas del Valencia CF, de la Agrupación de Peñas, de la Peña Valencianista Juan Mata, de familiares, amigos... ¡No cabían más! En el libro de condolencias la palabra más repetida era «Amunt». Durante todo el día fueron pasando muchas personas que lo tenían en alta estima. Desde Paco López, técnico del Levante UD, hasta los principales responsables de la Academia del Valencia CF como son su director Luis Vicente Mateo, el coordinador Sergio Ventosa o José Jiménez, el caza talentos que descubrió a Silva, Isco o Jordi Alba entre otros.

El momento cumbre llegó por la tarde, cuando la plantilla del Valencia Mestalla asistió a darle una despedida como merecía. Desde Miguel Grau hasta los jugadores. Sus ?xiquets? retrasaron el entrenamiento a las 19:00 para decir adiós a Paco. También futbolistas de la primera plantilla como Lato o Soler que tuvieron la oportunidad de conocerlo y otros como Jaume, Gayà o Javi Jiménez tuvieron palabras de cariño en un mensaje muy emotivo que se emitió a través de VCF Radio. También hicieron acto de presencia exjugadores como Ricardo Arias o Carlos Arroyo además del presidente de la Agrupación de Peñas, Fede Sagreras.

Su querido Juan Mata se acordó de él en su blog: «Quiero enviar mi pésame a su familia y amig@s. Recibir la noticia de su fallecimiento repentino fue verdaderamente doloroso. Era un gran valencianista y una gran persona que me animó y apoyó mucho desde el principio en mis años en Valencia, como toda la Peña, y al que estaré siempre agradecido. Aunque no pueda estar físicamente, estoy de corazón. Descansa en Paz Paco. Y muchas gracias por todo». Al elegir el nicho donde ya descansa, su familia, en homenaje a su valencianismo, eligió el número 41, conmemorando el año (1941) en el que se consiguió la primera Copa y la Liga 1941/42.