"La remontada nos va a ofrecer confianza para el próximo partido"

El Valencia CF ha reaccionado pese a que el Ebro se puso por delante en el marcador y acabó ganando pese a no haber jugado un gran partido. Marcelino, al término del encuentro, habló para los medios de comunicación:

¿Con qué sensación se va usted?

Buenas noches, creo que empeazamos con 20 minutos donde fuimos horizontales y poco profundos, a partir del minuto 29 generamos ocasiones de gol, recuerdo un tiro de Gameiro, una ocasión muy clara en un tiro de Vezo... A la media hora llegó la expulsión y ellos jugaron más replegados, nuestro dominio fue absoluto, nos hubira gustado hacer más ocasiones de peligro pero en una falta, su mayor peligro, se adelantaron en el marcador. Todo se puso más difícil, la reaccón fue buena, hicimos dos goles, pudimos haber hecho más y creo que el espíritu y la actividudad del equipo fue buena, pero tenemos dificultades por esa racha que llevamos cara al gol. El hecho de remontar nos va a ofrecer confianza para el próximo partido.

¿Jugando contra el colista y con un jugador más desde la media hora, la imagen no le deja a disgusto?

Yo creo que cuando juegas contra un equipo replegado el primer gol marca la diferencia, si no lo consigues y además en una jugada aislada se te adelantan todo se te vuelve en contra. El equipo lo intentó, siguió atacando con más o menos precisión. Es obvio que no jugamos con la seguridad el atravimiento la decisión y la precisión que necesitamos pero hubo mucha acumulación de gente. Fue surgiendo un dominio mayor, fluidez y ocasiones. Todo dificultó la situación, es obvio, pero los partidos todos son complicados y pese al hecho de que creas que eres muy superior tienes que demostrarlo enel campo.

¿Cuál es la posición de Wass?

Es un jugador que cuando decidimos ficharlo nos ofrecía muchas posibilidades y ese fue uno de los argumentos por los que decidimos traerlo, se adaptaba a todas las posiciones del centro del campo y también podía hacer de lateral.

El equipo se queda sin Parejo y hoy ha puesto un equipo sin mediocentros defensivos. ¿Tenía eso que ver con probar algo para el partido contra el Girona?

El partido de hoy queríamos que nos dañara lo menos posible para el sábado, en esta situación queríamos ganar este partido porque es importante siempre y queriámos poner en ventaja la eliminatoria pero el del sábado es el partido más importante. No hemos hecho ninguna prueba pensando en el próximo partido. Tenemos más o menos decidido ya por qué opción nos vamos a decantar. Tenemos varias opciones, jugadores con molestias y eso nos va a condicionar la elección final.

¿Puede ser Santi Mina el aire fresco que necesita el equipo?

Nunca creo que un jugador en nuestro actual equipo sea determinante en el juego ni en el resultado. Es un jugador que venía de una lesión, que venía de una muy buena temporada, que venía de marcar muchos goles, que empezó de titular este año y es muy válido para nosotros. La suma de las individualidades en beneficio del equipo será lo que nos otorgue victorias. El equipo es competitivo pero nos falta resolver situaciones de ataque. Marcar dos goles es un refuerzo a nivel mental muy grande.

¿Creían que este partido les podía reforzar? ¿Con qué sensación se van de aquí?

Ganar siempre es importante, remontar un resultado adverso tambien pero tenemos que diferenciar perfecamente lo que es la Copa y esta primera eliminatoria de lo que es LaLiga, nos refueza lo que es LaLiga el hecho de jugar un partido complicado en Bilbao y veníamos de un muy mal partido en Suiza. Remontar hoy, marcar dos goles y ganar el partido es un refuerzo mental pero sabemos que el partido importante para nosotros es el del próximo sábado. Tenemos que afrontarlo así.

¿El Ebro ha plantado cara, cómo valora el partido del rival?

Sabemos que es un equipo muy bien estructurado defensivamente y encaja poco, venía de dos resultados positivos, al principio tuvimos dificultades par aperforar la línea de cinco cenrocampistas y vuelvo a insistir, cando juegas ante un euqipo inferior mientras no te adelantas te pone en dificultades. Nosotros podíamos haber generado más ocasiones de gol, hay que felicitarles por el trabajo y más con la circunstancia de haberse quedado con diez.

¿Cuáles han sido sus sensaciones al volver a La Romareda?

Aquí pasamos un año bueno, el del ascenso, difícil pero bueno. Afortunadamente cumplimos el objetivo, el segundo año fue difícil. Guardo un recuerdo buenísimo, la gente me trató muy bien incluso con resultados adversos.

¿Está el vestuario frío? Muy pocos jugadores han ido a celebrar el gol de Santi Mina.

No me he fijado, la verdad, no sabría decirte cuál es la respuesta del equipo, si fue de uno en uno... Me dio la sensación de que fueron todos a celebrarlo. Al equipo lo veo bien de ánimo, es normal que esté un poco tenso, estos jugadores quieren ganar. El equipo está sufriendo porque les importa ganar, porque el club lo necesita. No podemos decir en todo lo que llevamos de competición que este equipo transmite apatía o dejadez. Se esfuerzan con más o menos esfuerzo, entrenan fenomenal y tienen buena relación entre ellos.