Santi Mina: "Las dinámicas se cambian con victorias como estas"

Santi Mina, bigoleador del partido que enfrentó a Valencia CF con CD Ebro, se mostró confiado de la remontada de su equipo en LaLiga. Estas fueron sus palabras tras el encuentro:

Una vuelta al césped por todo lo alto.

Sí, estoy contento por los goles y por la victoria, se nos puso el partido complicado, nos pusimos nerviosos pero bueno creo que el equipo tuvo orgullo, supo sacar el partido incluso en la situación en la que estamos en laque no salen las coasas como queremos. Nos vamos contentos, las dinámicas se cambian con victorias como estas. El sábado vamos a ir a por la victoria ante el Girona.

¿Este partido refuerza al equipo o le genera más dudas?

Nos tiene que reforzar, sobre todo sacar el lado positivo que todo lo que hubo dentro del partido. Este equipo sabe tirar de orgullo, no nos venimos abajo cuando nos hacen un gol o una ocasión y seguro que va a ser un punto de inflexión positivo para salir adelante. Esto nos tiene que ayudar.

¿Cómo ha vivido esta dinámica de no ganar durante mucho tiempo y cómo ve al vestuario?

Este es mi cuarto año y son situaciones muy complicadas, yo lo viví por primera vez con 19 ó 20 años, te hace madurar mucho, te hace saber lo que es el valencianismo, lo que representa, y se lo transmitimos a la gente que ha llegado nueva, que esto no puede volver a ocurrir porque los que sufrimos somos nosotros. Esto no nos puede llevar a una dinámica que nos encierre negativamente en nuestros pensamientos, tenemos que jugar con alegría como hacíamos el año pasado y mejorar

Ha vuelto muy bien de confianza.

Sí, trabajo incluso cuando estoy lesionado para cuando vuelva volver bien, insisto, estoy contento por los goles y por el trabajo del equipo. Salimos reforzados.

¿Está para jugar el sábado?

Yo soy un chaval luchador que siempre quiere jugar, dar la cara, hay más compañeros y el mister decide.

¿Cuál es tu medicina para sacar al Valencia del pozo?

Creo que la medicina la tenemos todos, cuando el fútbol no fluye hay que llegar a la portería rival por empuje, por casta, ganar los partidos como sea. El año opasado teníamos ese plus de dinamismo, de llegar a la portería rival y meter gol. Cuando las cosas no salen no podemos venirnos abajo. tTenemos que jugar de otra manera si hace falta y ser mas agresivos para ganar.

¿Cómo está el vestuario?

El vestuario está fuerte, los empates te hacen venirte un poco abajo pero veo a la gente tranquila, fuerte. Vamos a sacarlo adelante al cien por cien. Sabíamos que iba a ser su partido del año, han sufrido mucho para llegar hasta aquí, han estado con uno menos, nos han metido un gol y han sabido remontar. Aún falta el pratido de vuelta, no nos podemos relajar porque ya hemos visto lo que puede pasar.