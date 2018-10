Alemany no se esconde: "El máximo responsable soy yo"

Una de las respuestas más llamativas de la rueda de prensa de Mateu Alemany ha sido a respuesta de una pregunta de SUPER. Custionado por si hay alguien más en el club que se siente responsable del momento que atraviesa el equipo, además del entrenador, esto ha dicho el director general del Valencia CF.

"Me gusta que me haga la pregunta, aquí hay que ser jerárquico y el máximo responsable ejecutivo del club soy yo y por tanto yo asumo la responsabilidad de las decisiones tomadas desde que me incorporé a esta casa. Y como soy el máximo responsable de la ejecución, y las propuestas que yo he llevado tanto a la propiedad del Valencia CF como al consejo han sido aceptadas, el máximo responsable soy yo".