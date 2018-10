¿Qué dice el director general sobre la renovación de Parejo?

En la parte final de su intervención Mateu Alemany, director general del Valencia CF, ha continuado repasando la acttualidad del club con cuestiones como la renovación en marcha de Dani Parejo, los estados de forma de Rodrigo Moreno o Santi Mina, la voluntad de no acudir en masa al mercado de enero para cambiar la situación o la "maxima exigencia" a la que están obligados todos los profesionales en la entidad. Además, Alemany ha respondido sobre la denuncia activa de un grupo de aficionados del Hércules por la polémica de las entradas en el Puchades de hace un par de semanas o el controvertido desplazamiento del Femenino a Bilbao el mismo día que el primer equipo.

Esta es la última parte de la comparecencia pública de este miércoles del director general del Valencia CF:

-Ha hablado de que la expectativa del Valencia CF es estar arriba. ¿Es una expectativa o una obligación?

"En mi primera rueda de prensa, que las he repasado, ya decía que la obligación que tenemos los profesionales del Valencia CF es máxima, no sólo la marcamos dentro, la marca el escudo y la historia, obligando a estar lo más arriba posible. La exigencia en todos los que trabajan en el VCF, en todos sus ámbitos, es clara, es máxima. No ha cambiado"

-¿Va a acudir al mercado de invierno, ya ha habido algúna reunión con el entrenador en referencia a esto?

"En absoluto, la confianza en esta plantilla es absoluta. No creo que necesitemos ir a ningún mercado a hacer nada"

-Hace cuatro años Valencia y Valencia Femenino coincidieron en un viaje al País Vasco. Este fin de semana pasado no fue así, ¿qué ha cambiado para que no se haya repetido un viaje conjunto?

"El equipo femenino tiene una gestión propia a través de la fundación del club. Es nominalmente otro club. Ellas hacen su propia gestión de los viajes. El primer equipo, además, desde hace año y medio cambió sus condiciones de viaje, lo hace solo en un avión muy pequeño y no había esa opción. La decisión de cómo viaja el femenino depende de sus gestores, de su prespupuesto, sé que no había buena coincidencia de escalas, se les complicaba... esa es la razón"

-¿Qué tiene que decir de la denuncia que ha realizado aficionados del Hércules por el tema de las entradas?

"No conozco los términos de la denuncia, pero no debe escaparse que existe un reglamento de prevención de la violencia y el Consejo del Valencia tiene la responsabilidad de evitar incidentes o de que se ponga en peligro la seguridad de las personas en el estadio. El Hércules pidió un número de entradas y debía responsabilizarse de repartirlas entre sus aficionados... nos pidieron 500, les dimos casi el 25%, ellos deben hacerse responsables de que no vengan más, porque sino tenemos un problema de seguridad, además habiendo precedentes de incidentes. No sé si lo sabían, pero debían saber que no debían venir a las taquillas. Podíamos haber dado el 5% y se acabó, 75, y les dimos 325. No tiene sentido pensar que no queríamos que vinieran a ver a su equipo, pero sí hubo intención de evitar descontrol, incidentes, porque de lo contrario hubiéramos tenido una sanción y grande. Pensar lo contrario es un absurdo. Nadie podía prever que se presentasen después de darles el paquete de entradas. Les dimos 300 más de las que tenemos obligación... Que presenten las denuncias que quieran, pero estaba ahí la policía nacional y la primera obligación es la seguridad de personas"

-¿Cómo está la estructura deportiva organizada jerárquicamente en el club?

"La estructura es bastante clara. Marcelino es el entrenador del primer equipo. Longoria es el director del Área Técnica, incluye también los equipos del fútbol base y el Mestalla. Vicente sigue siendo el secretario técnico y no hay ninguna variación. Por encima de todos, yo tengo la responsabilidad. Y para eso... lo he mencionado anteriormente"

-Valoración sobre el estado de Rodrigo Moreno

"Mi obligación es dar una perspectiva más global. Han pasado sólo 47 días de este titular en un medio nacional: Rodrigo se cose el 9 de España. Rodrigo ha demostrado, el año pasado, que es un gran jugador, su temporada con el Valencia fue espectacular. Fue al Mundial, el cambio de seleccionador le restó minutos, pero en los pocos que tuvo fue de lo mejor. Se especuló con los grandes clubes de Europa detrás de él, era titular en una de las tres mejores selecciones del mundo. El hecho de que no esté en racha, yo lo veo en progresión, no me parece suficiente para criticar a Rodrigo. Estamos felices de su esfuerzo por estar aquí, es uno de los jugadores determinantes de este equipo. De motivación está igual que la anterior campaña, es el primero en exigirse, es muy autoexigente, sabe de su calidad y va a dar su mejor versión, estoy súper convencido de ello"

-¿Qué piensa Peter Lim de este mal momento?

"No soy quien para hablar de opiniones de los demas, pero nos transmite una confianza y un soporte grandísimos, su voluntad ha sido de ayudar, de aceptar nuestras propuestas, que se llevan a cabo, ha aceptado los riesgos de no vender, son los hechos que hay, y sólo puedo darle las gracias por como respalda las decisiones"

-Cambio en el contrato de Vicente

"Es algo interno, contractual, no referente a sus responsabilidades. Me consta que está motivado y contento, podéis preguntarle"

-¿Cómo se encuentra la renovación de Dani Parejo?

"Cuando se producen ampliaciones de contrato damos cuenta de ello mediante notas públicas"

-¿Se le buscó recambio en verano a Parejo?

"Suscribo lo que diga el técnico, buscamos jugadores para completar plantilla, tiene por los menos 5-6 jugadorss en los pivotes, la competencia es clara ... Todos ellos, Kondogbia, Coquelin, Dani, (Parejo) Soler, Wass, que son polivalentes, y Racic, pueden jugar en zona de pivotaje, en 4-4-2. Unos son más polivalentes y otros más específicos"

-¿Pero hay decisión tomada para renovar a Parejo? Está como hace un año Rodrigo, a año y medio de acabar contrato.

"Cuando se llega a los acuerdos se transmiten públicamente. Es un futbolista comprometido, está a gusto y nos gustaría que siguiera muchos años con nosotros, tanto por su parte como por la nuestra"

-¿Ha respaldado a Marcelino en alguna de las conversaciones que han mantenido, y además para cuestionarle si va a cambiar algo?

"No tengo que expresarle mi confianza porque la conoce perfectamente. Con nuestra relación continuada, diaria, hablamos de mil cosas. La interlocución simepre esá presente. Marcelino es el primero que busca soluciones, alternativas y mejorar, ese es el gran reto de un equipo, ustedes conocen el nivel de confianza y coincidencia en valores que tengo con Marcelino"

-La afición puede jugar un papel importante de ayuda al equipo en los próximos partidos en casa: Girona y Young Boys.

"Sí. Aprovecho para agradecer a los aficionados, que aún no han visto ganar a su equipo este año, su apoyo en presencia y comportamiento esta temporada. Ellos son conscientes del compromiso del equipo, ven que el equipo quiere, detectan que va y que hay actitud máxima en la competición. En año y medio aquí he visto que aquí se penaliza la indolencia, la desidia y los aficionados valoran más allá del resultado y el acierto, que son cosas que dependen de la inspiración... entienden que el equipo quiere. nos basta con que sigan en ese camino, que estoy convencido que será así"

-¿Qué puede suponer en cuanto a motivación para el grupo la aparición tras su lesión, con dos goles, de Santi Mina?

"Es el ejemplo de que esta inspiración que viene y va está en Santi. Nuestros delanteros tienen calidad contrastada, esa punta de claridad y efectividad sube y baja a lo largo de una temporada... Es una buena noticia que entre con esta punta de claridad. Estoy seguro que los otros harán lo mismo. La calidad aparece y coincidimos en que esta finura no ha estado en este inicio. A Santi lo valoramos mucho. El año pasado, tirando támbién de estadísticas, seguro que está entre los tres jugadores de España con mejor porcentaje de goles por minutos sin contar los penaltis"