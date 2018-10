Mateu Alemany: "Los proyectos no se desmontan en dos meses"

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany está repasando la actualidad del club de Mestalla. Ha mostrado su confianza en la plantilla, el cuerpo técnico y en el proyecto y asegura que él es el máximo responsable. Estas son, íntegras, las primeras preguntas de la rueda de prensa que todavía no ha finalizado.

¿Qué valoración se hace en la cúpula sobre el mal momento del equipo? ¿Hay nervios con que la temporada que pueda escapar con lo importante que es quedar cuartos para la economía del club?

Nerviosismo, es algo que bajo mi punto de vista no se puede tener, mal asunto si uno está nervioso, otra cosa es que no estemos preocupados, si no lo estuviéramos sería malo, absurdo. Estamos preocupados porque no estaba en la previsión del club, ni de los aficionados, que a estas alturas as de la temporada estuviéramos en esta posición en la Liga. Estamos preocupados pero otra cuestión es cuando vamos más allá del resultado y valoramos las causa y las soluciones de esa situación.

¿Después de diez jornadas cree que los fichajes han mejorado el nivel? ¿Y cree que ha sido acertado vender a Simone Zaza?

Mal vamos si hacemos valoraciones de plantilla y de rendimientos en el mes de octubre. En un club profesional las valoraciones se hacen a final de temporada, que es cuando se tiene una visión global y real que te la da un mínimo de una temporada. Cualquier valoración ahora es eventual y no está basada en un número de sucesos como para que será mínimamente valorable, se necesita un mínimo de una temporada, un margen de partidos para hacer una valoración por el rendimiento. Las valoraciones en mayo en junio, no en octubre, ahora se hacen valoraciones por la emoción y resultados puntuales. Lo de Simone Zaza se explicó en su momento, me remito a lo que se dijo cuando salió y agradecimos su comportamiento y lo que nos había dado, fue una decisión objetiva y volviendo atrás haríamos lo mismo.

¿En qué situación queda Marcelino si no gana ante Girona y en Champions?

Estaría fastidiado como yo, y supongo que trataría de mejorar. Me conoce y saben que siempre huyo de las hipótesis, especular no me corresponde a mí, yo trato de hablar de hechos y situaciones concretas. Cuando uno vive instalado en el pasado o en el futuro pierde la perspectiva, mi obligación es valorar y decidir en el presente, cuando suceden las cosas. Mi obligación es no especular.

Los números del Valencia ahora son de destitución si no fuera Marcelino por el crédito que tiene de la temporada pasada, ¿en algún momento con un equipo con estos números ustedes ha planteado confiar o no en Marcelino?

No. Y no deja de sorprenderme la pregunta, pero me extraña porque los proyectos no se desmontan en dos meses. Hablamos de resultados pero no hay que quedarse en la superficie. Es bueno que se valoren las cosas desde la emoción que significa ganar o no ganar, y la inmediatez, que es el último input, es decir si jugamos mal, y ganamos en el último minuto de penalti hemos sabido sufrir, eso es legítimo para el aficionado y el periodismo. Nosotros hacemos un análisis tratando de objetivar, hacer análisis en frío. Entiendo lo que interesa o puede tener cierta carga de morbo, que es ganamos o estamos tal en la clasificación?. Hay que ser un poco más profundo porque no hay sucesos suficiente como para hacer una valoración de las cosas. Nosotros tratamos de hacer análisis objetivos, con estadísticas basadas en 2000 o 2500 datos por partido, y ello nos ratifica la impresión que tenemos nosotros. Solo hemos ganado dos partido pero hemos perdido como el que menos. Y mire, cuando un equipo, y lo hago aportado mi experiencia, cuando un equipo no acumula muchos puntos no siempre es por lo mismo y no siempre los remedios son los mismos, hay que hacer un análisis de la enfermedad. Nuestro caso está basado en la estadística ,es claro, hemos tenido un problema de acierto, un problema extraño, porque es raro que en la fase ofensiva no tengamos esa falta de acierto. Normalmente los delanteros tien n fases pero ha coincidido que por diferentes causas no hemos tenido ese acierto, aún así el Valencia ha sido muy difícil ganar. Este equipo no ha perdido con ninguno de los seis primeros equipos de la liga de la temporada pasada. Eso significa que cuando hago la valoración del equipo. Tengo toda la confianza del mundo en que esta plantilla va a estar donde pensábamos todos que va a estar, pero ahora estamos en dificultades, es evidente. Cuando uno está en dificultades tiene que mirar tres cosas, el grado de compromiso, grado de consistencia, y el grado de calidad, para calibrar si tiene solución y hay que buscar la solución en otro sitio. Y le puedo decir que con valoraciones estadísticas que el equipo está comprometido, y a pesar del resultado final no sea bueno, tampoco son malos, el equipo quiere y compite y tiene una actitud de compromiso y quiere ganar. Nadie puede pensar que hay indolencia, y que aquí se penaliza de forma inconsciente. El equipo es consistente porque concede pocas ocasiones de gol y eso es estadístico. Y el equipo tiene calidad en sus futbolistas de ataque, no solo en los delanteros, porque son jugadores que han demostrado que son contrastados en España o a nivel internacional. Por mi parte de ahí nace mi confianza, de hechos objetivos y no de ilusión. Tengo absoluta seguridad que en este equipo va a rendir a máximo nivel y va a estar arriba. El análisis objetivo me lleva a ella. A partir de aquí cualquier otra consideración no viene a cuento.

El Valencia ha hecho un gran esfuerzo en inverisón en fichajes importantes, se ha reforzado la parcela ofensiva, pero la delantera no marca la diferencia, ¿estáis decepcionados con su rendimiento?

Nuestra visión creo que es unánime, no había excepciones en esta sala tampoco, todos coincidíamos el 31 de agosto y hoy es lo mismo: efectivamente, el Valencia CF fichó jugadores contrastados y con trayectoria al máximo nivel en el máximo nivel. Hoy pensamos lo mismo que hace dos meses. También, que la falta de acierto en goles no es sólo cuestión de los delanteros, porque todos atacamos y todos defendemos. Consideramos que con lo poco que encajamos, si el paquete ofensivo hubiera dado un nivel medio estaríamos muy arriba. También por las ocasiones generadas; deberíamos haber hecho más goles. No estamos metiendo los goles esperados, pero la conclusión no es que todo está mal. Cada situación es distinta. Hay jugadores importantes y determinantes que no han tenido la oportunidad de aparecer. Por ejemplo, Gonçalo Guedes. Cualquier equipo, si pierde a un futbolista con ese mismo rol, sentiría su baja. Guedes tuvo una situación personal complicada, llegó en condiciones no óptimas. Todo se ha juntado entre lesiones y falta de continuidad o afectados por participar en el Mundial, como sucede con Rodrigo y Batshuayi. Siempre es más difícil coger ese tono físico y punto mágico –que deben coincidir– y no son un caso único, lo estamos viendo con más jugadores de ataque que estuvieron en el Mundial. Tanto en el apartado mental como físico no es fácil y les ha pasado un poco esto. En general, siempre estamos sujetos a estados de subida y de bajada de rendimiento de los delanteros y hemos estado en un pico bajo demasiado prolongado de todos. Ahora hay datos que nos dicen que van a recuperar y están llegando a un nivel físico sobre el que construir esa capacidad de definición. Las lesiones y el desacierto han coincidido en muchos jugadores. Pero creíamos en ellos hace dos meses y hay que seguir creyendo. A estas alturas, la temporada pasada, Cristiano Ronaldo llevaba tres goles en todas las competiciones y luego terminó con 50. Lo normal cuando tienes seis futbolistas uno o dos puedan perder esa magia, pero cuando ocurre con todos pueden suceder situaciones extrañas como la que nos está sucediendo.

¿Qué escenario se le plantea al Valencia CF si no termina en Champions?

Si está o no está lo sabremos el 20 de mayo. Está claro que se ha hecho un gran esfuerzo para mantener a los jugadores importantes y la base, un esfuerzo que es similar al que se hace cuando se ficha; se ha reforzado la plantilla en calidad y en profundidad, con la expectativa de estar arriba. El escenario futuro lo trataremos y lo resolveremos cuando se produzca. También le digo que en mis responsabilidades está tener todos los escenarios posibles previstos... porque el fútbol es un juego. Lo que está sucediendo en esta liga demuestra que es un juego y que equipos que no tenían previsto estar arriba lo están. La teoría es que en 38 jornadas, en función de rendimiento y calidad, todos estén donde deben estar. Hoy la clasificación de LaLiga es extraña.

-Novedades respecto a las parcelas del viejo Mestalla y el trabajo de Deloitte.

Ya saben que la novedad con el nuevo estadio van vinculadas con lo que sucede con Mestalla. Los trámites administrativos siguen. Deloitte está en una fase de recibir y recuchar ofertas. Es incierto que hayamos puesto precio, como se ha dicho. Si puedo decir que hay un número de interesados amplísimo, que no quiere decir que luego se corresponda con un número de propuestas, pero si nos consta que hay 25-26 interesados. Se avanza. Hasta final de año se escucharán ofertas y según mercado tomaremos las decisiones, que no sólo tendrán que ver con la cantidad sino con condicioens financieras, de pago y demás.

Con rivales como el Sevilla a ocho puntos, no sienten que el objetivo de la Champions se escapa.

Me gustaría tener más puntos, pero estamos en el primer cuarto del campeonato. Rivales hay muchos y bien colocados, pero nosotros no tenemos que pensar en los demás. Nos centramos en nosotros y desde esa perspectiva trabajamos día a día. Estoy en la Ciudad Deportiva y habló con los futbolistas y con el cuerpo técnico. Estamos centrados en las soluciones, para transformar los empates en victorias y hacer que los puntos sean los que tenemos que hacer. La plantilla es excelente en calidad y en el apartado profesional. Los futbolistas lo están pasando mal. Yo empatizo con los aficionados, estamos todos entre sorprendidos y tristes... así están los jugadores. El camino es la victoria, pero para conseguirlo hay que poner a punto a los jugadores, superar las dificultades y esa falta de finura, lo hacemos con la confianza que nos dan los datos objetivos y estadísticos. Los datos nos dicen que hemos merecido mucho más de lo que tenemos. En ocho empates hemos estado mucho más cerca de ganar que de perder. Las diferencias son pequeñas y los pequeños detalles las marcan. Pero estamos seguros de que cuando mejore el estado de forma en ataque van a llegar.

El ayuntamiento de Ribarroja rechaza pagar los 25 millones.

Eso debe estar en el juzgado... será su señoría quien decida si tienen que pagar la cantidad, o no. No me consta... El Ayuntamiento consideran que no deben pagar y nosotros que sí deben pagarlo porque se ha producido un incumplimiento. El juez decidirá.