Mestalla: hay al menos 25 interesados en comprar la parcela

El director general del Valencia CF afirma que hasta final de este año se escucharán ofertas para la adquisición de las parcelas del actual campo de Mestalla y que en el futuro estadio continúan los trámites administrativos para retomar las obras. Mateu Alemany asegura que Deloitte, empresa encargada del asunto, se halla en fase de recepción de ofertas y niega haber puesto precio a la operación.

Asegura el Valencia CF que hay muchos interesados por el solar de Mestalla aunque no entra en las cantidades alrededor de las cuales se podrían mover esas propuestas: «Las novedades con el nuevo estadio van vinculadas con lo que sucede en Mestalla. Hay un número de interesados amplísimo, que no quiere decir que luego se corresponda con las propuestas, pero nos consta que hay entre 25 y 26 interesados. Hasta final de año se escucharán ofertas y, según el mercado, habrá una especie de concurso en el que decidiremos... No sólo por la cantidad, sino por condiciones financieras de pago», argumentó.

Tanto el Valencia CF como Deloitte necesitan que se aclare cuanto antes toda la parte administrativa porque, a la hora de negociar ya directamente con los interesados, el precio ofertado varía mucho en base a si están todos los permisos a punto y hay fecha para empezar a construir en esas parcelas.