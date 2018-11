Guedes: así está su regreso frente al Girona en Mestalla

Gonçalo Guedes no está en plenas facultades. Si su presencia en el partido contra el Girona dependiera de sus sensaciones posteriores al entrenamiento del pasado miércoles lo más probable es que el '7' no estaría apto para reaparecer mañana tras su distensión en el abductor sufrida durante el partido contra el Barça, hace ahora 27 días. El entrenamiento de ayer fue por los mismos derroteros para el portugués. Quizá algo menos negativo que el día anterior, pero el jugador sabe que no está todavía al cien por cien de sus condiciones.

Su determinación es total, está decidido a apurar sus opciones de jugar y si hay garantías lo hará. A simple vista parece listo. Trabaja, aprieta, golpea y sonríe pero en los últimos entrenamientos siente todavía una sensación incómoda en su musculatura y esas molestias, aunque no revisten mayor gravedad, le impiden desencadenar todo su potencial. Guedes anda en la recta final de su recuperación, se le espera pronto al cien por cien pero la realidad es que todavía está a medio gas.

Pero la pregunta es, ¿puede jugar frente al Girona? La respuesta es sí. No está descartado. Su estado físico, sin embargo, no le permite todavía ser explosivo al cien por cien de sus capacidades y, sobre todo, impide que sea continuo en su rendimiento. Eso es lo que deberá valorar el cuerpo técnico antes de tomar una decisión con respecto a su posible participación

Su presencia al cierre de esta edición estaba todavía en el aire. Probablemente Guedes entre en la convocatoria -está en las manos de Marcelino- aunque las voces autorizadas de Paterna aseveran a SUPER que su presencia en el once titular es «difícil». El jugador entrena con el resto del grupo y realiza las sesiones de entrenamiento de cabo a rabo, como uno más, pero todavía es una incógnita. La prueba definitiva tiene lugar este viernes a las 11:00 de la mañana en las instalaciones de Paterna. Será entonces cuando Marcelino y el jugador acaben de calibrar sus sensaciones sobre el césped y su papel quede definido entre actor principal, secundario o a la grada.



El staff médico y los técnicos son partidarios de no correr ni el más mínimo riesgo con el portugués porque una recaída implicaría perderlo varias semanas más y sería un revés importante. Fue el propio Marcelino quien advirtió, con cautela, en la previa del partido contra el CD Ebro de la posibilidad de que el extremo no estuviera listo para jugar: «Guedes no está en condiciones de ir convocado, persisten unas molestias en el pubis. Está evolucionando favorablemente y puede que llegue contra el Girona pero no lo sabemos con seguridad».

Después de un pequeño tramo en el gimnasio y una serie de ejercicios de activación, Marcelino refugió en la tarde de este jueves 1 de noviembre a los suyos en el interior del estadio Antonio Puchades, donde el equipo realizó trabajo táctico para conocer el plan y saber cómo desarmar al Girona. El portugués, durante los ensayos de la sesión más fuerte de la semana, probó por la banda izquierda en uno de los partidos reducidos mientras que en la otra banda actuaba Ferran Torres. Es una prueba más de que Marcelino lo espera y más con la baja de Cheryshev, que sigue sin saltar al césped por una contusión en el sóleo de la pierna izquierda. Hasta el más mínimo detalle está predispuesto para su vuelta, incluido el cartel con el que el Valencia CF está promocionando el partido ante el Girona FC a través de las redes sociales.