Las armas de Marcelino para la revolución ante el Girona

Esta tarde el Valencia CF comenzará la undécima jornada con la inyección anímica que supone un simple vistazo al parte de 'guerra' en uno y otro bando. Mientras que el Girona aterrizó en València con las bajas por lesión de sus dos mejores goleadores, Stuani –autor hasta la fecha de más goles, ocho, que todo el VCF– y Portu; para los de Mestalla los regresos de Guedes y Santi Mina para un partido tan trascendental como el de hoy significan aire fresco. Puro. Conforme lo dicho por Marcelino, ambos parten con serias opciones de formar en el once titular. El punta gallego, especialmente, después de haber resistido el martes 90 minutos, con dos goles en su haber, en la Copa contra el CD Ebro.

Si el doblete de Mina llegó ante un modesto de Segunda B jugando en inferioridad numérica, no es menos cierto que resucitaron de la nada a un Valencia que llegaba al minuto 70 perdiendo. El joven vigués, además, es tras 14 partidos oficiales el único blanquinegro que ha conseguido marcar más de un gol en un encuentro. Hizo dos en nueve minutos. Un dato para el optimismo que invita a pensar al entrenador que él puede ser la chispa de efectividad que tanto ha echado en falta el equipo en la Liga. «Todos los que llegan tras una lesión están frescos, con Coquelin nos pasó parecido. Los jugadores quieren, se esfuerzan y son buenos. Ni se les ha olvidado jugar ni meter goles, todo eso va a volver. La frescura es muy importante para desarrollar tu verdadera capacidad. Algunos futbolistas no la tienen ahora, pero la tendrán. El entrenador, por supuesto, pero me gustaría que todos provocásemos una zona favorable, entendiendo que los resultados no están llegando y tenemos la responsabilidad de asumirlo», dijo Marcelino.

Hasta la fecha tanto Santi Mina como Guedes apenas han podido ayudar al grupo por culpa de las lesiones. El delantero se queda en 297 minutos y el extremo sólo suma 331 después de que el tira de afloja con el PSG y el bajo estado de forma con el que arrancó el curso retrasaran su debut hasta la visita del Betis en la cuarta jornada del 15 de septiembre. El 7 de octubre el portugués se lesionó muscularmente a los diez minutos del duelo con el Barça. A pesar de completar prácticamente una semana de trabajo con el grueso del grupo, la explosividad de sus movimientos hace que aún no esté al 100%. ¿A qué nivel se encuentra? ¿Puede ser titular ante el Girona? Marcelino da entender que sí: «Al igual que el resto, todos los convocados están disponibles para jugar desde el principio. En qué porcentaje está es complicado de valorar, pero Gonçalo lleva bastante tiempo haciendo trabajo de campo. Primero se pensó en una lesión en el abductor, luego resultó el pubis, una molestia que le impedía tener movilidad, eso ha ido cesando hasta estar en disposición de jugar».

Quizá, no sean 90, pero hoy Guedes tendrá una buena suma de minutos. El desequilibrio de su juego parece vital para mejorar el ataque y la capacidad de dañar a los rivales del Valencia. «No creo que un jugador cambie absolutamente la dinámica de un equipo. Con su característica tenemos a él y a Cheryshev. No contar con ellos en los últimos duelos ha sido una limitación en cuanto al que aporta ese perfil de extremo: profundidad, la opción de ser directos y llegar más al área rival. Guedes por lo que ha demostrado es importante y desequilibrante para el equipo».

Santi Mina, por su parte, compartirá ataque con Rodrigo Moreno. El hecho de que su lesión fuese en la rodilla reduce al máximo los riesgos. Guedes podría actuar en la izquierda, quedando el costado derecho y el acompañante de Kondogbia en disputa para Carlos Soler, Coquelin y Wass. Los dos primeros son los que parten con más opciones de ser los titulares. El entrenador dejó claro que, incluso, los dos franceses pueden «perfectísimamente jugar juntos» en el pivote, aunque teniendo que proponer juego en Mestalla será Soler el que asuma un rol protagonista en la creación. El míster tiene decidida la fórmula para reemplazar al lesionado Dani Parejo en los próximos envites.

La trascendencia del partido para un Valencia que ha entrado en noviembre sin haber logrado aún un triunfo oficial en Mestalla provoca que el técnico no reserve nada. Neto, Vezo, Garay, Gabriel, Gayà y Kondogbia compondrán la pared defensiva de un equipo que quiere acercarse a la victoria desde una solidez que lo hace más fácil. Mouctar Diakhaby fue el único descarte técnico en la citación de 18 hombres.