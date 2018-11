Guedes: "Tenemos que crear más unión de grupo"

Gonçalo Guedes lamenta las ocasiones perdidas frente al Girona, pero se muestra confiado en las posibilidades de un equipo al que le pide unión:

Una derrota dura, dolorosa e inesperada.

Sí, La verdad es que nos hicieron dos tiros a portería y marcaron nosotros 25 y no marcamos. No estamos contentos, hicimos lo suficiente para ganar pero el fútbol es así, tenemos que crear más unión de grupo, hablar entre nosotros por qué no marcamos.

El equipo lo ha intentado pero no ha podido.

Creo que nosotros tenemos un grupo muy fuerte, estamos intentando hacer lo mejor. El portero rival hizo un gran partido pero tenemos que mejorar, mirar los errores que tenemos y creo que va a mejorar y vamos a conseguir ganar.

¿Qué se le puede decir a la afición?

Creo que yo hablo por mí y por todo el equipo, quiero agradecer a la afición por lo que ha hecho por nosotros, intentamos todo pero no fue posible. En los próximos partidos vamos a hacer todo para darles una alegría y recompensarles y que salgan contentos de Mestalla.

¿Cómo estás de la lesión?

Ha sido un inicio de temporada diferente, empecé más tarde, me lesioné y volví. Estoy cansado pero voy a hacer de todo para volver a estar pronto al cien por cien.