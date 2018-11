Y Marcelino habla de falta de suerte

En las primeras palabras de Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, tras la derrota de su equipo ante el Girona que suponen que suma once puntos en once jronadas, ha hablado de falta de fortuna.

El técnico asturiano ha dicho no sé qué más tenemos que hacer para ganar un partido y achaca la derrota a la falta de puntería de cara al gol. Estas son algunas de las reflexiones de Marcelino en los micrófonos de BeinSport: "No estamos teniendo fortuna, no sé qué más hay que hacer para ganar un partido de lo que hemos hecho hoy, hay dinámicas que vienen así, no podemos rendirnos, tenemos seguir trabajando, las oportunidades, el esfuerzo... Solo nos queda seguir".

¿Causas de la derrota?: "Hoy sobre todo ha sido una falta de acierto, el dominio nuestro ha sido absoluto y esto pasa en el fútbol, a veces el rival con una ocasión de gol la aprovecha, no tuvimos mucha suerte en esa acción. Estamos negados ante la portería rival, cuando hacemos buenos remates nos encontramos con un portero inspirado".

Esta jornada puede quedar a diez puntos de la Champions: "Diez puntos demasiados no son porque faltan muchísimas jornadas. No somos capaces de ganar de forma continuada, tenemos muchísimos empates aunque el equipo demuestra un nivel competitivo".