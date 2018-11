Día 3 de noviembre y el Valencia CF no ha ganado todavía ni un solo partido en Mestalla. Ante un Girona plagado de bajas en el once titular el cuadro de Marcelino salió con fuerza y dominio, mereciendo marcar varios goles, pero siendo incapaz de levantarse tras el mazazo del 0-1. Estas son las palabras de Rodrigo tras el partido:

¿Qué cuerpo se queda al equipo tras perder contra el Girona? La afición ha abroncado al equipo al final del partido.

Mal cuerpo, al final la gente viene y hace lo que le parece, la relidad es que el equipo está mal. En la primera parte hemos hecho méritos para ir ganando, no fuimos capaces de marcar ningún gol, en la segunda parte tuvimos dos ocasiones y tampoco y ellos prácticamente en la única que tuvieron nos marcaron. No estamos dando la talla.

¿A qué se debe este mal momento del equipo?

Hay varios motivos, pero hoy creo que la falta de gol, otros días no generamos tanto pero hoy pudimos marcar dos o tres goles tranquilamente y no estuvimos acertados, en parte también por méritos del rival pero no nos queda otra que seguir trabajando, aceptar el momento y no tener ningún sentimiento de víctima porque no vale de nada. Nosotros tenemos que seguir trabajando, ya está.

Lo habéis intentado, habéis tenido 23 o 24 disparos a puerta. ¿Con qué sensaciones os vais?

Duele igual, el esfuerzo solo es reconocido en el fútbol cuando se gana, cuando se pierde vale de muy poco y si se pierde de manera consecutiva no vale de nada. Tenemos que seguir intentándolo, el sentimiento de 'pobrecitos de nosotros' no nos vale de nada. Hay que seguir trabajando para salir adelante.

El Valencia CF con esta derrota queda a dos puntos del descenso y a ocho de la zona alta. ¿Cuál es el objetivo ahora?

Nuestro objetivo es ganar un partido, debemos olvidar de momento obejtivos de final de temporada y tenemos que ganar confianza. Las sensaciones y el juego cuentan pero el resultado es lo que manda. En todos los empates y en las tres derrotas diría que hemos merecido algo más, merecimos ganar algún otro partido pero no ha sido así. Necesitamos ganar un partido para coger un poco de aire y ganar en confianza.