La situación es límite: solo vale ganar al Girona en Mestalla

Tres de noviembre y el Valencia CF todavía no sabe lo que es ganar en Mestalla en el año de su Centenario. No se lo merece nadie. Ni el club, ni la afición, ni un equipo que, como repite Marcelino García Toral en cada una de sus comparecencias, sufre como nadie su propia impotencia. El técnico no detecta crisis en su diagnóstico particular del 'enfermo', pero el pobre juego del equipo y sus insuficientes resultados en la liga dicen lo contrario. Una derrota, ocho empates, y solo una victoria 'in extremis' en San Sebastián con milagro de Neto Murara desde los once metros. Todos los datos se alían en contra. Es el peor arranque goleador de la historia con siete goles en las diez primeras jornadas, los puestos de Champions se alejan peligrosamente a 8 puntos y ni siquiera la Copa ante el colista de Segunda B sirvió de revulsivo. La situación es límite y la sensación es que el Valencia está obligado a reaccionar antes de que la grada agote su paciencia y explote. Ya no vale sumar de uno en uno. Todo lo que no sea ganar hoy empieza a ser un drama. Una crisis en mayúsculas.

Marcelino y sus jugadores son los primeros que quieren salir del oscuro y largo túnel en el que se ha convertido la temporada. Lo desean «con todas las fuerzas» después de las últimas decepciones contra el Celta de Vigo y el Leganés. El técnico se cuelga el cartel de favorito y anima al grupo a demostrarlo dentro del campo. «Estamos convencidos de que somos competitivos, en casa no hemos ganado y lo deseamos con todas nuestras fuerzas. Tampoco hemos perdido. El hecho de jugar en casa nos favorece para ser los favoritos, pero debemos demostrarlo en el campo».

El técnico asume que para ganar, más allá de mejorar en lo futbolístico, necesitarán del apoyo de la afición. Por eso Marcelino pidió al valencianismo que siga creyendo en el equipo. «Para ganar necesitamos paciencia, sabemos que podemos encontrarnos con una situación en la que la grada se puede impacientar, pediría a la afición que crean en el equipo, que sigan apoyando como lo han hecho en todos los partidos de casa porque tenemos que seguir creyendo en estos jugadores, no se les ha olvidado jugar, tienen gol. Es paradójico que el Valencia haya empatado tanto, no tiene explicación lógica. Nos hace pensar que estamos cerca de ganar. Afrontamos el reto de ganar a través del juego, el esfuerzo, la ilusión, para generar el ambiente favorable en el que el público también ayude. Buscamos una primera victoria en Mestalla, la que todos deseamos». Marcelino cree que con ayuda de todos se conseguirá la tan ansiada victoria.

«El equipo no es brillante porque no logra victorias, que son las que aumentan la confianza, el atrevimiento, la frescura... Eso lo alcanzaremos rápidamente, creo que vamos a ganar porque hay buenos futbolistas y me lo transmiten a diario. Esta situación inesperada le pesa al futbolista. Necesitamos la victoria, sabemos que tienen fútbol, tienen gol, el entrenador cree en sus jugadores porque así me lo demuestran, el gol y las victorias van a llegar, de lo contrario, hubiéramos perdido muchos partidos. Nos ha faltado frescura para convertir empates en triunfos». Es es objetivo.



El Girona no ha perdido fuera

Parejo, Cheryshev y Piccini son baja por lesión, pero la buena noticia es que Gonçalo Guedes está de vuelta para devolverle identidad al equipo. Aire fresco. Igual que Santi Mina. El gallego podría tener continuidad en ataque después de sus goles en Zaragoza. El Valencia los necesita para ganar a un Girona de Eusebio Sacristán que es uno de los tres únicos que todavía no conoce la derrota como visitante. El problema es que está plagados de bajas. Eusebio no contará con los lesionados Stuani, máximo goleador de la competición, Portu, Juanpe, Aday, Mojica y tampoco con Douglas Luiz. Hasta el 'Choco' Lozano es baja por sanción. Es el día. Es o hoy o nunca.