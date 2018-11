El Valencia Mestalla solo puede mirar arriba

El Valencia Mestalla visitará Ejea esta tarde con la voluntad de acabar con su mala racha de resultados, traducir en victorias las buenas sensaciones y espantar a los fantasmas de la zona baja de la clasificación. Es su peor racha del curso, después de cinco semanas sin conocer la victoria: 2 puntos de 15. Los errores que han condenado al equipo de Miguel Grau en las últimas jornadas le han acercado peligrosamente a los puestos inferiores de la clasificación. Los valencianistas se encuentran a tan solo dos puntos de la zona de descenso, precisamente dos por encima de su rival, la SD Ejea. El rival, que viene de perder en Buñol contra el Atlético Levante, es asequible sobre el papel, por lo que el choque se erige como una oportunidad de oro para abrir una brecha y mirar de nuevo hacia arriba, ya que el 'play-off' de ascenso se halla a tan solo cuatro puntos.

Para el partido, el técnico de Yátova todavía no podrá contar con Cristian Rivero para la portería, pero sí con un totalmente recuperado Sito. Por otra parte, el partido de Youth League del juvenil es el próximo miércoles, por lo que a pesar de tener que gestionar los esfuerzos de determinados jugadores, el margen de días es bastante amplio y se podrá contar con todos ellos para salir de inicio si es preciso. Dos jugadores que llegarán pletóricos sin duda serán Álex Blanco y Kang In Lee, que debutaron con el primer equipo en Copa del Rey contra el Ebro y están siendo los dos futbolistas más determinantes del Mestalla. En lo referente al once titular, las principales dudas serán la pareja de centrales, Hugo Guillamón y Guillem Molina pujan por un puesto, y la banda izquierda, ya que el regreso de Sito aumenta mucho la competencia y tanto Pascu como Esquerdo han hecho méritos también para tener continuidad.



91 años después en Segunda B

La SD Ejea, por su parte, ascendió el pasado verano a Segunda B por primera vez en sus 91 años de historia y solo está dos puntos por debajo del filial. Hoy tiene la oportunidad de adelantarlo y sumar en casa su segunda victoria. La semana pasada cayeron derrotados (2-0) contra el At. Levante. Su entrenador Guillermo Fernández avisa del potencial valencianista. «Tienen muy buenos jugadores, además cuatro de ellos han ido convocados en Copa con el primer equipo la pasada semana contra en Ebro. Son jugadores de una calidad extraordinaria, seleccionados y elegidos».



Vuelve Jordi Escobar

La gran novedad en la convocatoria del Valencia Mestalla es la presencia de Jordi Escobar. El delantero de 16 años regresa a la disciplina del filial después de un paréntesis con el Juvenil A de Miguel Ángel Ferrer 'Mista' y la Selección Española Sub-17 que dirige David Gordo. El canterano valencianista, sin protagonismo en el filial durante el primer tramo de temporada, regresa a Segunda División B después de que el club decidiera bajarlo a División de Honor en busca de los minutos y el ritmo de competición que no tenía a las órdenes de Miguel Grau.

Jordi ha marcado tres goles en los dos partidos contra el Levante y el Roda que ha disputado recientemente con el Juvenil. Su paso por la 'Rojita' en Macedonia también ha sido espectacular. Jordi clasificó al equipo para la Ronda Élite y suma 5 goles y 5 asistencias en sus 6 primeros partidos oficiales.