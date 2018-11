Guedes, fundido y desesperado

Minuto 83. Marcelino se decide a dar entrada a Gameiro y a Ferran Torres y el cuarto árbitro muestra el cartelón. Guedes, desde la otra banda, busca el '7' marcado en rojo en el luminoso. No está. Aspaviento y cara de desesperación. Lleva fuera de combate prácticamente un mes y a la media parte ya no podía con su alma. SUPER lo contaba el viernes: "Guedes está a medio gas". En Paterna lo veían para entrar en la convocatoria y, a falta de ver qué determinación tomaba el técnico, le anticipaban un rol de revulsivo. Las molestias habían remitido pero no estaba al cien por cien de sus facultades y eso contenía su exhuberancia sobre el césped. Marcelino, desesperado en la búsqueda de soluciones, no solo lo puso en el once sino que lo aguantó hasta el final, depositando todas sus fichas en un fogonazo eventual que arreglara el panorama. Fue algo llamativo. Más, en un jugador tan físico, cuyo valor añadido es la arrancada, el vértigo y el desequilibrio en sus cabalgadas por banda.



Segundo acto

Durante la segunda parte apenas se atrevió a arrancar. El lenguaje gestual era propio de un futbolista fundido y además frustrado por el resultado. Sobre la bocina aún sacó fuerzas de donde no había para armar el disparo en una falta directa y tras el golpeo se tiró al suelo, castigado por el esfuerzo físico y echándose la mano a la pierna. Se tocaba de forma constante. No podía con su alma. Mestalla se daba cuenta y le pedía al asturiano que lo retirara. "Ha sido un inicio de temporada diferente, empecé más tarde que los demás, me lesioné y ahora volví. Estoy cansado pero voy a hacer de todo para volver a estar pronto al cien por cien", argumentaba el luso en zona mixta.

El futbolista se lamentaba. A su juicio "nos hicieron dos tiros a portería y marcaron, nosotros 25 y no marcamos. No estamos contentos, hicimos lo suficiente para ganar pero el fútbol es así. Tenemos que crear más unión de grupo, hablar entre nosotros porque no marcamos" y aprovechó también para mandar un mensaje a la grada: "creo que hablo por mí y por todo el equipo, quiero agradecer a la afición por lo que ha hecho por nosotros, intentamos todo pero no fue posible. En los próximos partidos vamos a darles una alegría, recompensarles y que salgan contentos".