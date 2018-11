Marcelino no cambió nada

El Valencia se estrelló contra su falta de gol, contra la figura gigante del portero marroquí del Girona -Bono- y hasta contra los ojos caprichosos del VAR, pero también contra sus propios cambios. Los cambios de Marcelino García Toral no cambiaron nada. El técnico sentó en el banquillo a Carlos Soler para dar entrada a Michy Batshuayi en el minuto 73 cuando el equipo más necesitaba al 'chino' por dentro. Sin Dani Parejo, nunca hubo un '8' en el césped. Ni de inicio ni de emergencia durante el transcurso del partido. La decisión no gustó nada a Mestalla. La afición pitó el cambio por primera vez en la era Marcelino y el empecinamiento del entrenador en insistir con la pareja de mediocentros defensivos Geoffrey Kondogbia-Francis Coquelin.

Preguntado en rueda de prensa por el cambio, esta fue la respuesta del entrenador. "Teníamos un dominio absoluto y jugábamos en campo contrario, buscábamos acumular gente arriba. Rodrigo entraba hacia adentro desde la derecha y Wass desdoblaba por fuera". El técnico también reconoció que quedó "muy satisfecho" con su pareja de 'stoppers'. "Kondogbia y Coquelin tuvieron muy buena presencia en el juego y quedo muy satisfecho".

Su segunda decisión también fue controvertida. Marcelino efectuó un doble cambio en el minuto 84. A solo seis del final del partido. El técnico dio entrada a Kevin Gameiro y Ferran Torres y sentó a Francis Coquelin y Daniel Wass respectivamente. La decisión, lejos de generar soluciones, provocó el caos en la parcela ofensiva. La presencia de los cuatro delanteros juntos -Rodrigo Moreno, Santi Mina, Michy Batshuayi y Kevin Gameiro- bloqueó el ataque y el equipo a penas se generó peligro durante los últimos minutos. Marcelino acumuló delanteros dentro del área, pero de nada sirvió porque los balones nunca llegaron en condiciones. El resultado fue un embudo fácil de defender para un Girona ordenado atrás que no pasó por apuros. La ocasión más clara llegó en una falta directa botada por Gonçalo Guedes y abortada por la mano salvadora de Bono. La salida del campo de Daniel Wass extrañó porque fue con mucha diferencia el jugador del Valencia con más asistencias (7) de todo el partido por las 3 de Guedes o las 3 del propio Soler mientras estuvo en la derecha. El propio Marcelino lo elogió tras el partido. "Lo de Wass ha sido una decisión porque sabíamos que nos iban a jugar con cinco defensas teníamos quedar profundidad por fuera y él nos podía otorgar esa solución, estoy muy satisfecho con su rendimiento", argumentaba.



No necesitó "hacerlos antes"

Marcelino también explicó sus motivos para retrasar tanto los cambios. "Veía que estábamos dominando, teníamos mucha presencia ofensiva y veía que estábamos jugando bien por fuera y participando por dentro. Creía que no necesitábamos hacerlos antes y había algún jugador con alguna molestia y no sabíamos si llegarían al final o no. Después ya tomamos todos los riesgos, con un jugador ofensivo de lateral para desbordar por fuera y con cuatro delanteros", finalizó.