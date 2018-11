El VAR queda en fuera de juego con el Valencia CF

La jugada fue rápida... pero para eso está el videoarbitraje. El gol en fuera de juego es uno de los supuestos en los que el VAR debe entrar para resolver. La acción es clara: Seydou Doumbia está adelantado (en fuera de juego) y tapa a Neto ante el disparo de Pere Pons. El delantero costamarfileño obstaculiza la visión de la jugada al guardameta brasileño, que ya no puede reaccionar ante el disparo a bocajarro del centrocampista catalán. La posición es de influencia. Doumbia está en su ángulo de visión, "obstruye el campo visual o los movimientos del guardameta", como dicta el reglamento. No es una excusa y el momento del equipo no admite otro argumento de justificación que no sea empezar a ganar partidos, pero hay una realidad. En la acción del 0-1 del Girona existe fuera de juego y en el mismo partido hay una acción que refuerza la comparación. El VAR sí se activó para anular el gol de Kondogbia, al apreciar que el balón había salido por línea de fondo antes del centro de Gayà. El árbitro, Alberola Rojas, lo había dado y todo Mestalla lo había celebrado.

No vale la interpretación

La tecnología no tiene nada que ver con los problemas del Valencia CF, pero en momentos puntuales ha restado o no ha ayudado a sumar. El club no va a presentar una protesta oficial porque entienden que no sirve de nada, pero la aplicación del VAR no es igual para todos. El fuera de juego de Doumbia es una de las acciones más evidentes. La jugada deja poco margen para la interpretación.

Menos dudas tuvieron los responsables del videoarbitraje en el 1-0 del Valencia. Mestalla ya estaba celebrando el primero de la tarde, los titulares se abrazaban a los suplentes en el banquillo y todo hacía presagiar que era la primera piedra de una posible victoria –la primera de la temporada– en Mestalla. Pero Alberola Rojas, ábitro del encuentro, recibía instantes después la comunicación de que la pelota había sobrepasado la línea de fondo justo antes de que Gayà sirviera la asistencia hacia atrás para que rematara Kondogbia. Efectivamente. El balón sale por completo y el colegiado anuló el gol. Un gran acierto y después un gran error.

