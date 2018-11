Cheryshev, convocado con Rusia pese a su lesión

El seleccionador de Rusia, Stanislav Cherchesov, publicó este lunes la lista de los 23 jugadores convocados para el amistoso con Alemania el día 15 y el partido contra Suecia en la Liga de Naciones el día 20, entre los que figura el centrocampista del Valencia CF, Denis Cheryshev, si bien éste aún es duda.

Cheryshev, que sufrió a finales de octubre una contusión en el sóleo, no jugará esos partidos con la selección rusa en caso de no estar listo, afirmó el lunes Cherchesov en una entrevista publicada por la agencia rusa RIA Nóvosti. "Hace apenas una hora hablamos por teléfono. Él tiene un cierto malestar", dijo el entrenador ruso, quien indicó que tras nuevos chequeos decidirán si el hispano ruso juega o no. "Nunca pondremos en riesgo a los jugadores, si no están listos para jugar, recalcó el seleccionador.

Cherchesov liderará al equipo nacional ruso en Leipzig frente a Alemania y en Suecia con la ausencia del defensa del Spartak, Ilya Kutepov, porque el jugador "no está en la forma en la que se encontraba en el Mundial" debido a una hernia de la que aún debe recuperarse.



Lista de los jugadores convocados:



Porteros : Guilherme (Lokomotiv), Andrei Lunev (Zenit), Anton

Defensa: George Dzhikia (Spartak), Fyodor Kudryashov, Yegor Sorokin (Rubin), Roman Neustedter (Fenerbahce), Konstantin Raush (Dinamo), Andrei Semenov (Akhmat), Kirill Nababkin, Mario Fernández (CSKA).

Centrocampistas: Ilzat Akhmetov (CSKA), Yuri Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin (Mónaco), Roman Zobnin (Spartak), Alexander Yerokhin, Daler Kuzyaev (Zenit), Alexey Ionov (Rostov), Ruslan Kambolov (Rubin), Alexey Miranchuk, Anton Miranchuk (Lokomotiv), Denis Cheryshev (Valencia).

Delanteros: Artem Dzyuba, Anton Zabolotny (Zenit), Dmitry Poloz (Rubin), Fyodor Chalov (CSKA).