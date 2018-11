Guedes se retira del entrenamiento y Gayà trabaja al margen del grupo

Gonçalo Guedes sigue entre algodones. El portugués acabó muy castigado por el esfuerzo físico que acometió ante el Girona y aunque no presenta ninguna lesión grave el hecho de jugar los 90 minutos después de cerca de un mes lesionado le está pasando factura. Este lunes, en los ejercicios de activación llevados a cabo en la Ciudad Deportiva, el '7' comentaba con uno de los fisios que todavía sentía molestias y acto seguido, al tiempo que el resto de sus compañeros entraban en el campo número 5 para realizar trabajo táctico, él se retiraba rumbo al interior de las instalaciones tal y como estaba previsto en un principio: la sesión con el grupo había terminado para él conscientes de que no está bien y no quieren correr riesgos.

Además de Guedes, José Luis Gayà es el gran ausente en el entrenamiento de este lunes en las instalaciones de Paterna. El Valencia CF prepara ya el encuentro contra el Young Boys de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions y lo hace sin el lateral de Pedreguer, que se ha ejercitado en el interior de la Ciudad Deportiva bajo una pauta regenerativa. En principio su presencia no peligra ante los suizos, se trata de una sobrecarga en los isquios y dependerá de cómo evolucionen sus sensaciones entre este lunes y el martes.

Por otro lado, Piccini ha salido a trabajar al césped pero todavía con zapatillas mientras que Cheryshev sigue fuera de combate. Parejo parece recuperado.

En otro orden de cosas, Jaume Domènech ha sido protagonista también en el día de su cumpleaños. El Gat d'Almenara, que además de sus paradas desempeña un rol clave en términos de cohesión dentro del vestuario, cumple 28 años y ha sido felicitado por sus compañeros y el cuerpo técnico durante el transcurso del primer tramo del entrenamiento.