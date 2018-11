Guedes: "Estoy un poco cansado, pero listo para ayudar al equipo"

Gonçalo Guedes confiesa que está un poco "cansado" pero listo para jugar ante el Young Boys en Mestalla. El jugador del Valencia CF espera que con la ayuda de la afición el equipo pueda lograr la primera victoria de la temporada en casa y sumar también el primer triunfo en Champions que sería un paso importante de cara a las opciones que puedan tener de clasificarse para los octavos de final.

El jugador luso, que ha entrado en la lista de 19 convocados de Marcelino para el partido, ha entrenado con normalidad junto a sus compañeros este martes aunque todavía arrastra molestias.

Estas son sus respuestas

¿Cómo se encuentra físicamente después de aguantar 90 minutos tras un mes lesionado?

"Estoy bien, un poco cansado, es normal después de jugar 90 minutos. Pero estoy bien y listo para jugar contra el Young Boys"

¿Qué opinión tienes de la falta de gol que vive el equipo?

"La solución es trabajar, seguir haciendo lo que hacíamos siempre. Hacer lo que el míster pide lo mejor posible, creamos muchas ocasiones el sábado y el adversario una o dos, perder así no pasa siempre, tenemos que continuar así, trabajando día a día, enfocados y no parar... esa es la solución"

¿Cuál es el partido que espera este miércoles?

"Diferente al de Suiza porque vamos a jugar en casa, la afición nos ayuda. Vamos a hacer todo para ganar el partido, tener el máximo posible la posesión del balón y crear ocasiones de gol para estar por encima del marcador"

¿Siente la importancia que tiene en el equipo?

"Igual que los otros, todos pensamos así, si soy el mejor o no, no me corresponde a mí decidirlo. Yo trato de hacer todo para ayudar al Valencia"