Marcelino: "No podemos contemplar que no vamos a ganar este partido" I. HERNÁNDEZ

Marcelino García Toral llama a la calma en el entorno ante un partido crucial para el Valencia CF en lo deportivo y económico. El conjunto valencianista se juega algo más que una victoria ante el Young Boys en la Champions League.

El técnico ha analizado el partido de Mestalla, donde asegura que mantendrá un bloque similar al del último encuentro ante el Girona, y solo contempla el escenario de la victoria.

Estas son sus respuestas

El Valencia está en una situación extraña, usted encaja bien las críticas que llegan o le dan igual?

Respeto la opinión de todos vosotros, lo sabéis. Me centro en mi trabajo, tengo ya una experiencia. He de reconocer que al principio me afectaban mucho, ahora me aislo, me sirve para analizar más, si cabe, y buscar soluciones: Desde el trabajo, lo que percibo a diario, saber por qué no ganamos, soluciones en el juego... Viendo el ánimo del grupo, la convivencia y el trabajo estoy convencido de que vamos a revertir esta situación

¿Qué solución puede darse con un equipo al que le falta principalmente acierto?

Ahora mismo no estamos en un nivel de acierto grande, es una realidad, pero confiamos absolutamente en nuestros delanteros, ellos no son los únicos responsables. Atacan y defienden todos. Desde que llegamos somos equipo con todas las letras, un equipo que no encuentra clarividencia de cara a portería, me han pasado la estadística de que somos el tercer equipo de la Liga que más tiros realiza... Los centrocampista tampoco llevan muchos goles, esto es una labor de conjunto

Wass como lateral derecho es un parche o puede seguir jugando ahí tras el buen partido ante el Girona?

Ya os comenté que lo fichamos, entre otros motivos, por su polivalencia. Wass no es un parche, va a competir con los otros dos jugadores en la posición. Si juega al nivel del otro día, Wass es una solución muy buena para el equipo en el lateral derecho"

Si no se gana al Young Boys, el equipo puede estar fuera de la Champions.

?"Así es, sin duda... El partido me gustaría enclavarlo en la competición que es, luego tendremos otro de Liga, pero debemos ahora centrarnos en la Champions, por eso, me gustaría transmitir, convencer para que esto sea así, seguir compitiendo en Champions, asegurar el tercer puesto en el peor caso. El partido vale para seguir compitiendo ahí, que es prestigio para el club, dinero para el club, para la ciudad, disfrute para la afición. Me gustaría tener ese contexto entre jugadores, afición y prensa, con su apoyo, que disfrutemos y pongamos el escenario para ganar. Si no ganamos, ya habrá crítica, y merecida, pero debemos saber lo que el partido supone para todos. Los jugadores están bien, porque un jugador destrozado no es capaz de jugar como hicieron ante el Girona, ellos sufren y demuestran querer salir de esta situación, sé que la afición y la prensa también, merecemos el mejor escenario posible en un partido de Champions para ganar"

¿El hecho de no ganar el otro día, pese a merecerlo, puede ser incluso un factor negativo en el ánimo del vestuario?

"En el primer momento sí, ¿qué tenemos que hacer para ganar un partido? Fue la pregunta que nos hicimos nada más acabar, pero ahora no. Luego se hace un análisis en frío del juego, que te hace convencerte de que, si repites partidos como el del Girona, las probabilidades de que cambie el acierto son absolutas. El equipo compite, genera y le generan poco, el nivel competitivo del sábado es un refuerzo positivo para medirnos al Young Boys"

¿Percibe críticas exagerdas? En otros clubes o contextos parecidos las cifras del equipo podrían dar pie a un cambio de entrenador, ¿por qué cree que eso no está pasando aquí?

Dentro del club solo siento apoyo y confianza absoluta en el trabajo porque demostramos implicación total e ilusión, que persisten ahora con más dedicación. El Valencia es un club exigente, pero antepone 17 meses de trabajo a dos meses, y lo que está transmitiendo el equipp en el campo. Yo respeto las opiniones, para mí, es un reto salir de esta situación y estoy seguro del trabajo y el grupo humano y profesional que tenemos, el Valencia pierde poco, gana poco, pero está mucho más cerca de ganar. Los entrenadores deben fijarse en otras cosas, pero es obvio que vivimos de resultados

Pareja Coquelin-Kondogbia

"Son muy buena pareja, da consistencia, transición, juego, poderío físico... igual que Dani con cualquier otro. No hemos decidido que equipo va a jugar. Si están todos disponibles, no haremos muchos cambios, son cuatro días entre partidos y el sábado el equipo rindió a un gran nivel"

¿Cuáles son los jugadores tocados?

Gayà está con ligeras molestias, Gonçalo también las tiene aunque no lo dijo (sonríe), Garay también siente molestias y Coquelin tuvo fiebre ya en el partido anterior, tenemos que valorar que estén al 100% para jugar

¿Cómo afecta la falta de confianza?

"La falta de confianza está presente, es lógico, es imposible abstraerse cuando tienes un objetivo y estás en otra realidad. La confianza se logra ganando, el grupo hace más méritos de lo que dicen los resultados, deben insistir porque tienen compromiso, calidad y lo demostraron el año anterior, varios equipos importantes no nos ganaron esta temporada'

¿Entendería una reacción de la grada, si no ganan al Young Boys? ¿El equipo está preparado para una nueva bronca?

No podemos contemplar que no vamos a ganar mañana, ni nunca, no voy a un partido así, si lo hago no sirvo para estar aquí. Entiendo siempre la respuesta del aficionado, es soberano. Creo que el público estuvo, prácticamente, hasta el final con el equipo, al final desaprobaron porque no gana, además, no han visto ganar al equipo desde el Leverkusen. Seguro que quien se cabreó, a la vez, 10 minutos después dirían que el equipo hizo méritos. La afición me dio todo su apoyo desde que llegué, es un reto para mí hacer que los aficionados crean en nosotros y vamos a lograr victorias

¿Es el partido más fácil de preparar desde el punto de vista táctico? Basta con decirles que no repitan nada de lo hecho en Berna ..

¿Sabes lo que he dicho en la charla o qué? (Bromea). Sí, nos vamos a guiar por ese partido, es el reflejo de lo que no debemos hacer en las facetas defensiva y ofensiva