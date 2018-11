Parejo se queda fuera de la lista para la Champions

Dani Parejo no está en la lista de convocados del Valencia CF para el partido ante el Young Boys en Mestalla. Marcelino ha citado a 19 futbolistas para el choque de Champions League, el técnico tendrá que hacer un descarte todavía antes de iniciarse el encuentro. Las grandes ausencias, además de la del capitán, es la de los lesionados Piccini y Cheryshev.

Gonçalo Guedes y José Luis Gayà, que se han entrenado con normalidad este martes, están en la convocatoria oficial, no así el centrocampista de Coslada, que pese a que ha entrenado con el grupo en los últimos entrenamientos no se ha recuperado a tiempo para el importante partido de la máxima competición europea en Mestalla, donde el Valencia necesita una victoria para no perder opciones de clasificarse para los octavos de final.

El técnico ha citado a 19 jugadores ante las molestias que todavía arrastran Guedes, Gayà y Garay.



Esta es la lista de convocados

Porteros: Neto Murara y Jaume Domènech

Defensas: Ruben Vezo, Gabriel Paulista, Ezequiel Garay, Mouctar Diakhaby, Jeison Murillo, José Luis Gayà y Toni Lato.

Centrocampistas: Carlos Soler, Daniel Wass, Ferran Torres, Geoffrey Kondogbia, Francis Coquelin, Gonçalo Guedes.

Delanteros: Rodrigo Moreno, Kevin Gameiro, Michy Batshuayi y Santi Mina.