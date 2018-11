Mateu Alemany, director general del Valencia CF, ha asegurado en los momentos previos al partido de la cuarta jornada de Champions de esta tarde en Mestalla que está "convencido" de que los pitos del sábado se convertirán en aplausos.

"El público demuestra que está con el equipo, así ha sido desde que empezó la temporada. Los jugadores evidencian que lo dan todo, que quieren y van y no podemos quejarnos de la afición. Seguro que será siempre así. El otro día después de una derrota y una serie de resultados no positivos es lógico que la grada se quejara. Estoy convencido de que hoy los pitos serán aplausos al final del partido porque vamos a ganar", dijo en los micrófonos de Movistar +.

El director general añadió que espera que el equipo con "más de un gol" frente al Young Boys en beneficio de la "tranquilidad" de todos, si bien dejó claro que en el "fútbol se trata de ganar".

En el mismo canal Movistar Liga de Campeones1 también han pasado unas declaraciones previas al partido de Gonçalo Guedes. "No merecimos la pitada porque lo dimos todo, intentamos hacer las cosas de la mejor manera que sabemos. También sabemos que para la afición, que está siempre con nosotros, no es fácil esta situación en la que el equipo no está ganando partidos", indicó el portugués, una de las principales armas del Valencia de Marcelino para encontrarse de una vez por todas con los goles y las ansiadas victorias.