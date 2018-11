Duras palabras de Mista tras la eliminación del Valencia CF juvenil

Miguel Ángel Ferrer Mista, entrenador del Valencia CF juvenil, no podía ocultar su enfado después de que su equipo haya sido eliminado de la UEFA Youth League tras perder 0-1 ante el Young Boys en la Ciudad Deportiva de Paterna por 0-1,

Estas son las duras palabras de Mista tras el encuentro: "No hemos estado acertado cara a la portería, nos han hecho daño con excesiva facilidad atrás y hemos pagado la novatada de muchos jugadores que no han disputado esta competición. Se ha visto un equipo contrario a lo que esperábamos, no hemos hecho nada de lo que había preparado en estos escasos dos días. Ellos lo que hacían lo hacían muy bien, nos hemos chocado contra un muro. En la segunda parte hemos salido mejor, pero nos han hecho daño. Esto es el fútbol, ha sido un día malo para todos nosotros, pero hay que levantarse y nuestro objetivo es ir a Turín, ganar un partido y recuperar el ánimo de todo el mundo".