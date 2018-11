Marcelino: "Es maravilloso ver reír a los jugadores"

Marcelino García Toral se mostró más esperanzado de lo normal tras el encuentro del Valencia frente al Young Boys. Estas fueron sus palabras tras el partido de Champions entre españoles y suizos:

Por fin se ha ganado con tres goles. Se abre un poco de luz.

Estamos muy satisfechos por la victoria, queríamos seguir con posibilidades de seguir en este torneo y para eso había que ganar, se produjo y la reacción de los jugadores fue muy buena porque veníamos de una derrota, hoy tuvimos más eficacia que hace cuatro días, nos pusimos por delante y en fútbol es más fácil jugar así, es maravilloso ver reír a los jugadores.

Una victoria para aprovechar en la Liga.

Sí, tenemos que seguir ganando porque lo necesitamos, solos hemos ganado un partido. Era importante encontrar un clima favorable tengo que dar las gracias a la afición, porque creo que ha contribuido a tener una situación agradable para el futbolista, todos juntos somos más fuertes, el equipo nunca dejó de creer y la afición nos ha mostrado su apoyo, ahora hay que pensar en la Liga con la única ambición de ganar porque realmente lo necesitamos.

Partidazo de Soler por fuera.

Es que Carlos Soler juega por fuera año y medio, va a la selección y juega por fuera, si yo estuviera muy equivocado en la sub-21 jugaría por dentro, es polivalente nos da profundidad y creatividad, pero hay un debate no sé si es necesario o no... Carlos es un futbolista que se adapta perfectamente a esa posición que en la temporada pasada tuvo un gran rendimiento y ahora está a un gran nivel, creeemos que compatibilizamos mejor con él en la derecha y así somos más estables y buscamos un beneficio para el jugador y para el equipo.

¿Cree que el partido es un punto de inflexión?

El punto de inflexión no sé si será o no, yo intento ser honesto y sincero y hemos sido muy penalizados desde que comenzó la temporada y me voy a reiterar en ellos, el rendimiento ha sido muy superior a muchos rivales, solo contra el Young Boys y el Espanyol estuvimos por debajo, el resto de partidos los pudimos ganar todos. Hoy hemos tenido acierto, pero es que cuatro días antes teníamos que haber goleado, como decía es maravilloso ver reír a los jugadores porque han recibido el fruto a un trabajo que merecieron muchas veces. Es difícil explicar que hoy se haya metido tres y el otro día ninguno, es fútbol, es definición, es el gol, lo que premia el trabajo.

Buen ensayo para el Getafe por la intensidad del Young Boys.

Ha sido durísimo, se jugó al límite del reglamento esperamos que no nos pase factura porque hay jugadores con múltiples golpes, el Getafe son el mismo equipo del año pasado, mantienen el mismo entrenador y tienen un estilo respetable, intenso y al cual nos tenemos que adaptar.

Buen partido de Kondogbia

Ha tenido una presencia el campo muy grande en la parcela ofensiva y defensiva, nos ha generado equilibrio por dentro, ha estado fluido con balón y ha trabajado al máximo para consegiur la victoria, estamos agradecido al esfuerzo de todos.

¿Qué le gustaría corregir de cara al partido del Getafe?

Cuando vea el partido podré concretar, pero cada partido es diferente, los detalles de cada rival nos van a modificar ciertos criterios, hay que ser solventes, hoy hemos permitido muy pcoo, recuerdo solo un contraataque, quizás haya que mejorar para cerrar por dentro, pero en líneas generales hemos estado bien. Tuvimos paciencia, quiza nos faltó algo de contraataque, pero cuando lo hacíamos íbamos al suelo y ellos nor recibían tartejas. Será un partido duro y complicado y el que acierte en los detalles se llevará el partido.

Muchas patadas... ¿hay algún tocado de verdad?

Hay que esperrar 24-48 horas para ver la evolución de los jugadores, ademas Gonçalo jugó con molestias, también Gayà, los esfuerzos se acumulan y esperemos que de gravedad no haya nada nuevo y podamos recuperar algún jugador como Dani para el próximo partido.

Ahora que se habla de cambios de sistema, hoy Wass repitió en el lateral derecho, Rodrigo cayó a la derecha, arrastró y Soler pisó el área en los tres goles. ¿Estaba trabajado así?

El sistema no es una parte importante del campo, lo importante es el desarrollo, jugamos con este sistema porque el equipo está a gusto y hemos confeccionado el equipo para jugar de esta manera. Cada partido analizamos al rival y pensamos que había una zona del campo donde podíamos generar peligro. Lo importante es que los jugadores se relacionen entre sí y aprovechen los espacios que nos genera el rival. Hay muchas situaciones que entrenamos que otras veces no salen y que hoy sacamos beneficio.